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Общество

29 января 2018, 17:30
Как сэкономить на перелете из Владивостока и не "пролететь"

Как сэкономить на перелете из Владивостока и не "пролететь"

Система веб-поиска "Скайсканер" разработала новый инструмент экономии на авиабилетах

"Скайсканер" разработал инструмент, который показывает лучшее время для перелета и покупки билетов по конкретным направлениям. Так, система веб-поиска показывает, что летать из Владивостока в Москву выгоднее в феврале, сообщает ЕНВ.

Специалисты Скайсканера объявили о новейшей разработке интерактивного графика полетов, который показывает изменения цен на авиабилеты по 248 направлениям в России и за границей. Благодаря инструменту, можно выбрать маршрут и узнать, на какой месяц покупать билеты на самолет с наибольшей выгодой.

По статистике Скайсканера, есть два периода, когда лететь из России выгоднее всего: середина января - конец февраля и середина ноября - середина декабря. Самые дорогие - перелеты летом и на новогодние праздники.

Так, благодаря поисковику, мы выяснили, что наиболее дешевые билеты из Владивостока в Москву можно приобрести в феврале 2018 года – от 9 тыс. рублей. На втором месте "по выгоде полета" - март, затем - январь и май. Самые дорогие билеты отмечены в октябре, цена их достигает 16,141 тыс. рублей в одну сторону без пересадки.

Скайсканер (Skyscanner) – это система веб-поиска информации о воздушных перевозках, которая позволяет пользователям просматривать информацию об авиарейсах по разнообразным критериям, работает на 30 языках, в том числе, русском.

Генеральный директор компании "Терратур" Анна Ганжа отметила, что билеты по всем направлениям из Владивостока с января текущего города подорожали не менее чем на три тыс. рублей и пояснила, как сэкономить на перелете и не "пролететь":

"Экономия на авиабилетах – дело тонкое. Здесь нужно учитывать множество факторов. На самом деле, экономить через, например, Скайсканер – спорный момент. Во-первых, в случае каких-либо изменений в планах, вернуть билеты вам вряд ли удастся. Во-вторых, экономия заключается не в конкретном месяце "со скидкой", а в грамотном подходе. Например, если приобретать билеты заранее (за несколько месяцев) в Москву и обратно, экономия может достигнуть 15%. При этом, нужно помнить, что на любые праздники, особенно в Новый год, от авиакомпаний, в силу высокого спроса, скидок ждать не приходится. Кроме того, есть месяцы, когда на билеты для определенных категорий граждан действует субсидия, это тоже хороший способ экономии. Однако, идеального времени бронирования нет: все зависит от городов вылета и прилета", - рассказала эксперт.

Сами специалисты Скайсканера утверждают, что воспользовавшись их виджетом можно вычислить самое выгодное время для бронирования рейсов по своему направлению.

Метки: Skyscanner, авиабилет

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