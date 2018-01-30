Приморские эксперты рассказали об укреплении рубля, золота и нефти

В связи с предстоящими выборами, с одной стороны, нам "разъясняют", мол, от кризиса "ушли", экономические показатели улучшаются, жизнь становится лучше. И здесь, безусловно, присутствует зерно истины. С другой стороны – народ внутри страны лучше жить не стал. В глобальной и внутренней экономической ситуации разбирались приморские эксперты, с которыми провел беседу спецкор ЕНВ.

Напомним, на торгах Московской биржи 25 января национальная валюта впервые с апреля 2017 года пробила отметку в 56 рублей за доллар, рост цен на нефть достиг рекордного $71 за баррель, в то же время, золото выросло до $1360 за тройскую унцию. Последний раз игроки такие показатели фиксировали в декабре 2014 года. Давайте разберемся.

Рубль с гордо поднятой головой?

За последние годы нефть действительно показывает неплохой рост. Это ведет к увеличению доходов тех компаний, которые экспортируют нефть за рубеж, а, соответственно, к увеличению объемов выплаты налогов в бюджет страны. Кроме того, январь этого года показывает устойчивое падение доллара по отношению к рублю, и это тоже хорошо.

Итак, 25 января, в четверг, открытие торгов на Московской бирже ознаменовалось рекордным укреплением рубля. Впервые с апреля 2017 года российская валюта подорожала до отметки в 55,8 рубля за доллар США.

В ходе торговой сессии на лондонской бирже ICE стоимость нефти эталонной марки Brent увеличилась на 0,7% и превысила отметку $71 за баррель. В последний раз цена находилась выше этого показателя в декабре 2014 года.

По мнению экспертов, укрепление сырьевого рынка происходит на фоне новостей о результатах и перспективах сделки по ограничению добычи нефти. Министр энергетики России Александр Новак отмечал, что участники ОПЕК+ готовы продолжать своё сотрудничество после 2018 года, привлекая при этом и других крупных нефтепроизводителей.

Минфин уже в ближайшее время может объявить об увеличении объёмов покупки иностранной валюты. Если Банк России продолжит снижение ключевой ставки, которую уже опустили на 50 базисных пунктов до 7,75% годовых, это может "играть" не в пользу рубля. Напомним, 17 января глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор и дальше будет смягчать монетарную политику до нейтрального уровня - ставка должна составить 6%.

По данным портала MarketWatch, курс доллара снизился до трёхлетнего минимума к корзине шести основных валют (евро, японская иена, фунт стерлингов, канадский доллар, шведская крона и швейцарский франк) и соответствующий индекс DXY достиг отметки в 88,8 пункта. Эксперты отмечают, что в последний раз показатель опускался ниже уровня 89 пунктов в декабре 2014 года.

Однако, приморский финансовый аналитик, кандидат экономических наук Максим Кривелевич уверен, что в 2018 году ожидать чего-то судьбоносного в России не приходится. "Дело в том, что периодически происходит отрыв капитализации мировых фондовых рынков от экономического роста. Как известно, существует два больших рынка – сырьевой (золото, нефть, алюминий и т.д.) и рынок акций. Вот сейчас мы прошли пик очень бурного роста фондовых рынков. Одновременно с "российскими кризисами" мировая экономика переживала период бурного роста. Сейчас цены на товары стали немного догонять цены на акции компаний. Если рассуждать глобально, то это скорее подстройка и надстройка произошедшим изменениям", - прокомментировал Максим Кривелевич.

Золото: что для инвестора хорошо, для народа – не выгодно

Значительная просадка доллара привела к ещё одному январскому рекорду для инвесторов. По данным Всемирного совета по золоту (WGC), цена на этот драгметалл достигла максимумов за два года и варьируется вблизи отметки в $1360 за тройскую унцию. Опрошенные ЕНВ эксперты отмечают, что во времена ослабления доллара рост инвестиций в золото - неизбежен.

Гендиректор сети магазинов "Золотой Ажур" Надежда Ткаченко пояснила: "Существует четкая тенденция, связанная с ростом нефти и падением американской валюты – при такой совокупности факторов происходит рост цен на золото. На сегодняшний день, тройская унция на Лондонской бирже достигла в стоимости $1360. Соответственно, огромные золотые запасы страны также увеличиваются в цене и для России в целом это замечательно. Однако, рост цен коснется и розницы, что крайне не выгодно ни для покупателей золотых изделий, ни для заводов-производителей, использующих драгметаллы в своем высокотехнологичном производстве".

В целом, по прогнозам аналитиков, в ближайшем полугодии цена золота достигнет максимальной отметки к середине февраля - $1400 за тройскую унцию. После этого аналитики ожидают коррекции в 5-7%".

Максим Кривелевич уверяет, что цена на золото отвечает нынешнему состоянию мировой экономики: "Цена драгметалла сегодня такая же, как и в 2013 году. Как мы все помним, это был последний год до начала нашего внутриэкономического кризиса. В 2010 году, когда мы уже оправились от кризисных явлений 2008 года и вышли в полосу устойчивого роста, цена на золото тоже была такая же, как сейчас. То есть эти изменения отвечают нынешнему состоянию мировой экономики, поэтому не нужно и в 2018 году ожидать чего-то судьбоносного", - рассказал эксперт.

В целом, жители России не понимают, почему при хороших мировых показателях, простым людям в России жить лучше не становится. Например, на фоне внешнего роста цен на нефть, который должен "подсобить" экономике внутри страны, феноменальное удорожание топлива происходит и в самой России. Это, безусловно, ведет к росту цен на все – от электроэнергии до продуктовой корзины уже в ближайшее время.

"Наша страна занимает первое место по добыче алмазов, 2 место – по добыче золота, 1 место – по добыче газа, 2 место – по добыче нефтепродуктов, - говорит Надежда Ткаченко, - при этом, разрыв между доходами населения увеличивается все больше. Как таковая, "средняя" прослойка населения, которая является показателем успешности любой страны, в России на сегодняшний день практически уничтожена. Сегодня не обязательно проводить глубокую аналитическую работу, чтобы понимать, что наше население делится на очень богатых и очень бедных".

А политолог, руководитель Центра социальных инноваций "Черный куб" Юрий Коломейцев уверен, что рост цен на золото и нефть удивляет сейчас, в первую очередь, само правительство. "Четкого обоснования данного феномена нет. Однако, существует ряд факторов, которые могут косвенно иметь отношение к росту цен. Первым из них является аномальная погода в США, которая вызвала рост цен на нефть. Второе – это криптовалюта, ажиотаж к которой нарастает, провоцируя, тем самым, у инвесторов и недоверие к ее долговременной устойчивости. На фоне этого, увеличивается инвестиционный интерес к более прочной "валюте" – золоту. Скажем так, золото – это то, ради чего "открыли Америку", это то, ради чего уничтожались народы, золото всегда ассоциировалось и будет ассоциироваться со стабильностью. Ну и третий момент – разворачивающаяся неопределённость в международной политике, как говорится, "мелочь, но приятно!"

Максим Кривелевич, подытоживая беседу с ЕНВ, отметил: "Обидно только одно – на фоне экономической стагнации мы не можем воспользоваться этими замечательными возможностями, потому, что "у всех суббота, а у нас четверг", мы вечно "опаздываем". Одним словом, если бы не наши внутренние экономические проблемы, то при сегодняшних возможностях в стране ситуация была бы гораздо лучше".