Обсуждения
Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаВ мире
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

Экономика

29 января 2018, 16:00
Приморские эксперты рассказали об укреплении рубля, золота и нефти

Приморские эксперты рассказали об укреплении рубля, золота и нефти

Если все так хорошо, то почему так плохо? Этот вопрос задал себе спецкор ЕНВ

В связи с предстоящими выборами, с одной стороны, нам "разъясняют", мол, от кризиса "ушли", экономические показатели улучшаются, жизнь становится лучше. И здесь, безусловно, присутствует зерно истины. С другой стороны – народ внутри страны лучше жить не стал. В глобальной и внутренней экономической ситуации разбирались приморские эксперты, с которыми провел беседу спецкор ЕНВ.

Напомним, на торгах Московской биржи 25 января национальная валюта впервые с апреля 2017 года пробила отметку в 56 рублей за доллар, рост цен на нефть достиг рекордного $71 за баррель, в то же время, золото выросло до $1360 за тройскую унцию. Последний раз игроки такие показатели фиксировали в декабре 2014 года. Давайте разберемся.

Рубль с гордо поднятой головой?

За последние годы нефть действительно показывает неплохой рост. Это ведет к увеличению доходов тех компаний, которые экспортируют нефть за рубеж, а, соответственно, к увеличению объемов выплаты налогов в бюджет страны. Кроме того, январь этого года показывает устойчивое падение доллара по отношению к рублю, и это тоже хорошо.

Итак, 25 января, в четверг, открытие торгов на Московской бирже ознаменовалось рекордным укреплением рубля. Впервые с апреля 2017 года российская валюта подорожала до отметки в 55,8 рубля за доллар США.

В ходе торговой сессии на лондонской бирже ICE стоимость нефти эталонной марки Brent увеличилась на 0,7% и превысила отметку $71 за баррель. В последний раз цена находилась выше этого показателя в декабре 2014 года.

По мнению экспертов, укрепление сырьевого рынка происходит на фоне новостей о результатах и перспективах сделки по ограничению добычи нефти. Министр энергетики России Александр Новак отмечал, что участники ОПЕК+ готовы продолжать своё сотрудничество после 2018 года, привлекая при этом и других крупных нефтепроизводителей.

Минфин уже в ближайшее время может объявить об увеличении объёмов покупки иностранной валюты. Если Банк России продолжит снижение ключевой ставки, которую уже опустили на 50 базисных пунктов до 7,75% годовых, это может "играть" не в пользу рубля. Напомним, 17 января глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор и дальше будет смягчать монетарную политику до нейтрального уровня - ставка должна составить 6%.

По данным портала MarketWatch, курс доллара снизился до трёхлетнего минимума к корзине шести основных валют (евро, японская иена, фунт стерлингов, канадский доллар, шведская крона и швейцарский франк) и соответствующий индекс DXY достиг отметки в 88,8 пункта. Эксперты отмечают, что в последний раз показатель опускался ниже уровня 89 пунктов в декабре 2014 года.

Однако, приморский финансовый аналитик, кандидат экономических наук Максим Кривелевич уверен, что в 2018 году ожидать чего-то судьбоносного в России не приходится. "Дело в том, что периодически происходит отрыв  капитализации мировых фондовых рынков от экономического роста. Как известно, существует два  больших рынка – сырьевой (золото, нефть, алюминий и т.д.) и рынок акций. Вот сейчас мы прошли пик очень бурного роста фондовых рынков. Одновременно с "российскими кризисами" мировая экономика переживала период  бурного роста. Сейчас цены на товары стали немного догонять цены на акции компаний. Если рассуждать глобально, то это скорее подстройка и надстройка произошедшим изменениям", - прокомментировал Максим Кривелевич.

Золото: что для инвестора хорошо, для народа – не выгодно

Значительная просадка доллара привела к ещё одному январскому рекорду для инвесторов. По данным Всемирного совета по золоту (WGC), цена на этот драгметалл достигла максимумов за два года и варьируется вблизи отметки в $1360 за тройскую унцию. Опрошенные ЕНВ эксперты отмечают, что во времена ослабления доллара рост инвестиций в золото - неизбежен.

Гендиректор сети магазинов "Золотой Ажур" Надежда Ткаченко пояснила: "Существует четкая тенденция, связанная с ростом нефти и падением американской валюты – при такой совокупности факторов происходит рост цен на золото. На сегодняшний день, тройская унция на Лондонской бирже достигла в стоимости $1360. Соответственно, огромные золотые запасы страны также увеличиваются в цене и для России в целом это замечательно. Однако, рост цен коснется и розницы, что крайне не выгодно ни для покупателей золотых изделий, ни для заводов-производителей, использующих драгметаллы в своем высокотехнологичном производстве".

В целом, по прогнозам аналитиков, в ближайшем полугодии цена золота достигнет максимальной отметки к середине февраля - $1400 за тройскую унцию. После этого аналитики ожидают коррекции в 5-7%".

Максим Кривелевич уверяет, что цена на золото отвечает нынешнему состоянию мировой экономики: "Цена драгметалла сегодня такая же, как и в 2013 году. Как мы все помним, это был последний год до начала нашего внутриэкономического кризиса. В 2010 году, когда мы уже оправились от кризисных явлений 2008 года и вышли в полосу устойчивого роста, цена на золото тоже была такая же, как сейчас. То есть эти изменения отвечают нынешнему состоянию мировой экономики, поэтому не нужно и в 2018 году ожидать чего-то судьбоносного", - рассказал эксперт.

В целом, жители России не понимают, почему при хороших мировых показателях, простым людям в России жить лучше не становится. Например, на фоне внешнего роста цен на нефть, который должен "подсобить" экономике внутри страны, феноменальное удорожание топлива происходит и в самой России. Это, безусловно, ведет к росту цен на все – от электроэнергии до продуктовой корзины уже в ближайшее время.

"Наша страна занимает первое место по добыче алмазов, 2 место – по добыче золота, 1 место – по добыче газа, 2 место – по добыче нефтепродуктов, - говорит Надежда Ткаченко, - при этом, разрыв между доходами населения увеличивается все больше. Как таковая, "средняя" прослойка населения, которая является показателем успешности любой страны, в России на сегодняшний день практически уничтожена. Сегодня не обязательно проводить глубокую аналитическую работу, чтобы понимать, что наше население делится на очень богатых и очень бедных".

А политолог, руководитель Центра социальных инноваций "Черный куб" Юрий Коломейцев уверен, что рост цен на золото и нефть удивляет сейчас, в первую очередь, само правительство. "Четкого обоснования данного феномена нет. Однако, существует ряд факторов, которые могут косвенно иметь отношение к росту цен. Первым из них является аномальная погода в США, которая вызвала рост цен на нефть.  Второе – это криптовалюта, ажиотаж к которой нарастает, провоцируя, тем самым, у инвесторов и недоверие к ее долговременной устойчивости. На фоне этого, увеличивается инвестиционный интерес к более прочной "валюте" – золоту. Скажем так, золото – это то, ради чего "открыли Америку", это то, ради чего уничтожались народы, золото всегда ассоциировалось и будет ассоциироваться со стабильностью. Ну и третий момент – разворачивающаяся неопределённость в международной политике, как говорится, "мелочь, но приятно!"

Максим Кривелевич, подытоживая беседу с ЕНВ, отметил: "Обидно только одно – на фоне экономической стагнации  мы не можем воспользоваться этими замечательными возможностями, потому, что "у всех суббота, а у нас четверг", мы вечно "опаздываем". Одним словом, если бы не наши внутренние экономические проблемы, то при сегодняшних возможностях в стране ситуация была бы гораздо лучше".

Метки: золото, нефть, рубль

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Другие новости рубрики

Курсы валют на 30 января 2018 годаКурсы валют на 30 января 2018 года
сегодня, 15:50
Прогнозы экспертов по доллару оказались ошибочными
Корейским компаниям предложили создать рыбопромышленный комплекс в Ольгинском районе ПриморьяКорейским компаниям предложили создать рыбопромышленный комплекс в Ольгинском районе Приморья
сегодня, 15:00
Предполагаемая стоимость инвестиций в проект составляет более 130 миллионов долларов
Во Владивостоке состоится научно-практическая конференция "Наука о море в интересах России"Во Владивостоке состоится научно-практическая конференция "Наука о море в интересах России"
сегодня, 10:50
Мероприятие пройдет 15-16 февраля

Последние новости

Российская сборная отстранена от участия на Параолимпийских играх в Южной КорееРоссийская сборная отстранена от участия на Параолимпийских играх в Южной Корее
сегодня, 16:30
Выступить смогут лишь 30-35 россиян под нейтральным флагом
Власти Северной Кореи отменили совместную культурную программу с Сеулом в преддверии ОИ-2018Власти Северной Кореи отменили совместную культурную программу с Сеулом в преддверии ОИ-2018
сегодня, 16:10
Причиной отмены власти КНДР назвали негативное освящение предстоящих событий южнокорейскими СМИ
Евросоюз предупредил власти США о недопустимости развязывания торговых войнЕвросоюз предупредил власти США о недопустимости развязывания торговых войн
сегодня, 15:30
Предупреждение произошло вслед за решением Трампа ввести тарифы на импорт солнечных батарей и стиральных машин в США

От первого лица

Виктор Помелов: Профессионалам всегда есть чем заняться даже в условиях кризиса
25.01.2018 12:00
Виктор Помелов: Профессионалам всегда есть чем заняться даже в условиях кризиса
19.01.2018 13:00
Илья Мирин: Одни проекты выросли до Москвы, другие просто закрылись
28.12.2017 12:40
Евгений Ширин: Чтобы стать добрым волшебником, костюм не нужен

Самые популярные

Горячие обсуждения

19.01.2018 19:10
Кормить кур антибиотиками можно, но осторожно 1
29.01.2018 10:50
В Приморье может появиться "Дом национальностей" 1

Все комментарии

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2018,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика В мире Китай Южная Корея Япония

Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 908 4530517. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Учредитель и издатель ООО "ЦСИ "Черный Куб".
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+