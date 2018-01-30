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Общество

29 января 2018, 14:50
В Приморье построят два новых моста

В Приморье построят два новых моста

Стоимость мостов обойдется краю в 644 миллионов рублей

Два новых моста построят в Приморье за 644 миллиона рублей. Подготовка к реконструкции двух мостов на автодороге Владивосток – Находка – Порт Восточный начнется в этом году, сообщает ЕНВ со ссылкой на администрацию края.

Как сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства Приморского края, сооружения будут возведены через реки Артемовка и Лобога.

"В этом году запланировано выполнить проектную документацию и инженерные изыскания. Для начала строительных работ, возможно, понадобится проводить изъятие земли. Это может занять несколько лет, поэтому основные строительные работы начнутся в 2022 году и завершатся в 2023 году", – сообщили специалисты.

Длина комплекса инженерных сооружений в районе реки Артемовка составит около тысячи метров, из них 165 метров – непосредственно мост. Предполагаемая стоимость строительства объекта – 422 миллиона рублей.

Строительная длина мостового перехода через реку Лобога составит 650 метров, в том числе моста – 72 метра. Предполагаемая стоимость строительства – 222 миллиона рублей.

Метки: АПК, мост

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