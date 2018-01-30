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Китай

29 января 2018, 14:00
Власти Японии и Китая договорились о возобновлении встреч глав государств

Власти Японии и Китая договорились о возобновлении встреч глав государств

В этом году исполняется 40 лет японско-китайскому договору о мире и дружбе

Власти Японии и Китая в минувшее воскресенье договорились о возобновлении практики взаимных визитов своих национальных лидеров, а также о проведении саммита "Китай-Япония-Корея". Две крупнейшие страны Азии в этом году хотят наладить отношения в связи с 40-й годовщиной подписания двустороннего договора о дружбе, сообщает ЕНВ.

В воскресенье в Пекине состоялись переговоры между премьер-министром КНР Ли Кэцяном и министром иностранных дел Японии Таро Коно. Глава японского МИДа попросил коллегу принять участие в отложенном трехстороннем саммите, проводившегося ранее Японией, Южной Кореей и КНР на регулярной основе. После переговоров, г-н Коно отметил, что Ли Кэцян положительно отреагировал на просьбу японской стороны. Если идея осуществится, то Ли Кэцян впервые прибудет в Японию с момента своего вступления в должность.

Таро Коно отметил, что на повестке планируемого саммита "Китай-Япония-Корея" (CJK) будет остро стоять вопрос о северокорейских испытаниях баллистических ракет и ядерного оружия. Японская сторона в лице министра попросила власти Китая использовать рычаги влияния на Пхеньян и сыграть ключевую роль в принуждении КНДР изменить свою политику. "Япония и Китай согласились продолжить совместную работу по реализации разоружения Корейского полуострова", - отметил в своем интервью по итогам встречи Таро Коно.

Ранее в тот же день Таро Коно встретился со своим китайским коллегой Ван И и китайским дипломатом, экс-министром иностранных дел Ян Цзечи. В ходе своих более чем трехчасовых переговоров Коно и Ван подтвердили важность взаимных визитов лидеров их государств для полноценного примирения двух сторон. "Мы хотим улучшить общие двусторонние связи в этом году", - заявил Таро Коно.

Министр иностранных дел Японии, прибывший в Пекин в субботу, отметил значение этого года, поскольку ровно 40 лет назад Япония и Китай подписали Договор о мире и дружбе – в 1978 году. Ван И ответил г-ну Коно тем, что Пекин приветствует решимость Токио в желании улучшения двусторонних отношений.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ и глава КНР Си Цзиньпин еще не наносили официальные визиты в Китай и Японию соответственно. Отчасти это связано с конфликтом по поводу контролируемых Японией островами Сенкаку, о претензии на которые заявляет Пекин. На прошедших переговорах стороны также не смогли прийти к общему мнению по вопросам территориального спора. Пока что в приоритете у дипломатов – сосредоточить внимание на улучшение общих отношений между двумя государствами.

Кроме того, Таро Коно осудил маневры китайской подводной лодки вблизи от спорных островов, произошедшие на прошлой неделе. Вместе с тем, Таро Коно и Ван И согласились приложить усилия для скорейшего внедрения механизма "горячей линии" на воде и воздухе в пределах Восточно-Китайского моря.

В знак того, что отношения между Японией и Китаем действительно улучшаются, стороны подписали соглашение о социальном обеспечении, которое устранит двойные пенсионные выплаты японским специалистам, работающим в Китае, и наоборот. Поездка Таро Коно является первым визитом министра иностранных дел Японии в Китай с апреля 2016 года.

Метки: Китай, Япония

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