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В мире

29 января 2018, 13:40
В Северной Корее зафиксированы подземные толчки

В Северной Корее зафиксированы подземные толчки

Землетрясение силой в 3,2 балла произошло в Северной Корее в минувшее воскресенье

По данным Корейского метеорологического агентства (КМА), расположенного в Сеуле, толчок произошел в 20:07 вечера по местному времени. Глубина эпицентра землетрясения составила шесть километров, сообщает ЕНВ.

В организации заявили, что землетрясение было зафиксировано в 16 километрах к юго-юго-востоку от округа Чанцзин в провинции Южный Хамгён. Представители метеорологического агентства добавили, что это явление, скорее всего, было вызвано естественным движением тектонических плит, а не испытанием нового вида оружия.

"При искусственных землетрясениях возникают звуковые волны, но на этот раз звуковых волн не было обнаружено, - отметили специалисты Корейского метеорологического агентства.  – Эпицентр толчка находился на большом расстоянии от обычной зоны ядерных испытаний Северной Кореи".

Метки: землетрясение, Северная Корея

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