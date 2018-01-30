В Северной Корее зафиксированы подземные толчки

По данным Корейского метеорологического агентства (КМА), расположенного в Сеуле, толчок произошел в 20:07 вечера по местному времени. Глубина эпицентра землетрясения составила шесть километров, сообщает ЕНВ.

В организации заявили, что землетрясение было зафиксировано в 16 километрах к юго-юго-востоку от округа Чанцзин в провинции Южный Хамгён. Представители метеорологического агентства добавили, что это явление, скорее всего, было вызвано естественным движением тектонических плит, а не испытанием нового вида оружия.

"При искусственных землетрясениях возникают звуковые волны, но на этот раз звуковых волн не было обнаружено, - отметили специалисты Корейского метеорологического агентства. – Эпицентр толчка находился на большом расстоянии от обычной зоны ядерных испытаний Северной Кореи".