Памятную табличку установили поисковики в Приморье в районе гибели экипажа бомбардировщика Ту-16

Участники объединения "АвиаПоиск" регионального отделения "Поискового движения России" в Приморском крае, несмотря на сильный мороз и ветер, увековечили память экипажа самолёта-бомбардировщика Ту-16, погибшего во время учений 60 лет назад, сообщает ЕНВ.

Как сообщает "АвиаПоиск", ещё одна памятная табличка на месте катастрофы военного самолёта появилась в Приморье. На этот раз прямо в черте Владивостока, на берегу острова Русский. Именно здесь, примерно в 50 метрах от берега 30 января 1958 года упал в воду и разбился реактивный бомбардировщик Ту-16 из 568-го минно-торпедного авиационного полка, взлетевший с аэродрома Монгохто (Каменный ручей) в Хабаровском крае. Экипаж самолёта участвовал в учениях противовоздушной обороны.

После двух часов полёта в сопровождении истребителей самолёт Ту-16 с заводским номером 7401903 попал в спутную струю одного из сопровождающих его истребителей МиГ-19, из-за чего произошёл отказ одного из двигателей. Экипаж не смог его вновь запустить, и самолёт начал снижаться с высоты 10500 метров с постепенно увеличивающимся креном, после чего перешёл в штопор и в 10 часов 45 минут разбился со всем экипажем из шести человек в районе бухт Рында и Бабкина.

Погибли:

командир корабля капитан Чурилин Арнольд Тимофеевич

лётчик старший лейтенант Маркин Николай Григорьевич

штурман корабля капитан Гвардионов Анатолий Александрович

штурман-оператор старший лейтенант Карпов Юрий Иванович

стрелок-радист матрос Луценко Владимир Семёнович

командир огневых установок матрос Дербенев Николай Семёнович.

Останки погибших членов экипажа с почестями были захоронены 4 февраля на военном кладбище 143-й морской ракетоносной авиадивизии ТОФ на ст. Монгохто Хабаровского края.

Участникам "АвиаПоиска" об обломках самолёта на дне моря стало известно ещё в 2012 году, когда информацию о нём сообщили владельцы с окрестных туристических баз, расположенных на побережье Русского острова. После собранной документальной базы и уточнения места захоронения морских лётчиков было принято решение к 60-й годовщине катастрофы установить на месте памятную табличку, доступную для всех, кто посетит это место.

"Гибель при защите Отечества - это высшая степень человеческой доблести. Причем, не важно, какая на дворе военно-политическая обстановка и какой статус в данный момент имеет армия. Меняется освещение в СМИ, степень благодарности государства. Но во все времена отдать жизнь за Родину - истинная мера доблести и благородства. Ведь закончить свою жизнь можно по-разному. Кто-то, как пел Владимир Высоцкий, "от водки и от простуд", кто-то под колесами автомобиля, кто-то, покоряя вершины, бросая вызов природе и себе. Но самая почетная гибель - это при защите родного Отечества. Что в мирное, что в военное время" - сказал на открытии таблички заместитель командира ПО "АвиаПоиск" Сергей Балкин.

В церемонии открытия приняли участие и сказали важные слова о патриотизме и значимости сохранения памяти погибших воинов, представитель Приморского военкомата Борис Нежельский, заместитель председателя Совета ветеранов Морской авиации ТОФ Александр Притчин, участники "Поискового движения России" и сотрудники ГУ МЧС по Приморскому краю, предоставившие передвижной пункт обогрева.