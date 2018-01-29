Суд рассмотрит дело долгостроя на Грибоедова во Владивостоке

Прокуратурой города Владивостока утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении генерального директора строительной компании, который обвиняется в злоупотреблении полномочиями лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, повлекшее тяжкие последствия, а так же в мошенничестве, сообщает ЕНВ со ссылкой на ведомство.

По версии следствия, преступления совершены генеральным директором ООО "ПасификИнвестСтрой", который в период с 2007 года по август 2013 года заключил и зарегистрировал в Управлении Росреестра по Приморскому краю свыше 250 договоров долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома по ул. Грибоедова 46.

При этом денежные средства в сумме порядка 113 млн. рублей, достаточные для окончания строительства дома, фигурант умышленно направил на цели, не связанные со строительством указанного объекта капитального строительства.

В результате таких незаконных действий строительная компания не смогла исполнить свои обязательства по заключенным договорам долевого участия, что повлекло тяжкие последствия, выразившиеся в невозможности сдать дом в эксплуатацию в установленный срок, и как следствие - нарушение прав и законных интересов участников долевого строительства.

Кроме этого, в период с июля 2013 года по апрель 2016 года он же, действую из корыстных побуждений, с целью извлечения дополнительной прибыли, осуществил двойную продажу парковочного места на территории недостроенного дома, чем причинил ущерб потерпевшему в размере почти 1 млн. рублей.

В ходе расследования на имущество фигуранта наложен арест.

Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд г. Владивостока для рассмотрения по существу.

В настоящее время произведена смена застройщика данного дома, которым ведутся соответствующие работы, необходимые для завершения строительства объекта.