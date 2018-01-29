В Приморье может появиться "Дом национальностей"

"Дом национальностей" предложили создать представители одной из национальных диаспор Приморья. Такое пожелание было высказано во время выездного приема граждан, проведенного спикером краевого парламента Приморского края Александром Роликом в Уссурийске, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу ЗСПК.

Приморье изначально развивалось как многонациональная и многоконфессиональная территория. И при этом здесь никогда не было межэтнических конфликтов. Сегодня край населяют более 150 национальностей. О том, что необходимо место, где могли бы под одной крышей разместиться представительства разных национальных диаспор, где можно было бы собираться, общаться на родном языке, готовить национальные блюда, обсуждать проблемы, рассказал председатель азербайджанской диаспоры г. Уссурийска Мехман Гасанов.

По его мнению, такое место под названием "Дом дружбы" или "Дом национальностей" можно организовать, например, на базе пустующего корпуса бывшего профтехучилища №3. В настоящее время здание находится в оперативном управлении КГБПОУ "Автомобильно-технический колледж не используется и нуждается в ремонте. Национальный центр мог бы стать и краевым, Уссурийск также многонациональный город, здесь живут представители практически всех национальных диаспор, здесь более дешевая экономическая составляющая содержания такого центра, да и жителям из других районов Приморья приезжать ближе, чем во Владивосток, поэтому центр мог бы стать и краевым.

Депутаты на месте обсудили все возможные пути решения проблемы, подсказали, какие первоочередные шаги необходимо для этого предпринять, уточнили, как видят представители диаспор дальнейшее содержание объекта, если таковой будет создан.

"Безусловно, проблема создания подобного центра назрела давно, - отметил председатель Законодательного Собрания Александр Ролик. - Несколько лет назад этот вопрос уже выносился на обсуждение, тогда рассматривалась возможность создания краевого "Дома национальностей" во Владивостоке, но в силу разных причин, в том числе экономических, это не было сделано. Однако проблема осталась, и она требует решения. Мы как депутаты будем содействовать реализации идеи "Дома национальностей". Один из вариантов - создать центр национального общения в Уссурийске - был представлен сегодня".