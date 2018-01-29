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Общество

29 января 2018, 10:00
В Японском море продолжаются поиски промыслового судна "Восток"

В Японском море продолжаются поиски промыслового судна "Восток"

Авиацией МЧС России и морскими судами обследовано более 29000 кв. км. акватории

В акватории Японского моря проводятся поиски рыболовецкого судна "Восток". Проведение поисковых работ осложняется неблагоприятными метеоусловиями – снегом, сильным ветром и волнением моря, сообщает ЕНВ.

К поискам были привлечены воздушные суда МЧС России – самолёт Бе-200ЧС Хабаровского Авиационного спасательного центра, самолёт БЕ-200 из Красноярска и вертолёт Ми-8 МЧС России и морские суда – теплоход "Кунашир", спасательный буксир "Спасатель Заборщиков" и средний рыболовный траулер морозильный "Вектор".

В тёмное время суток поиски будут продолжены морскими судами.

Координацию проводимых работ осуществляет Владивостокский морской спасательно-координационный центр Росморречфлота Минтранса России.

Во время проведения поисковых работ на месте происшествия были обнаружены спасательные жилеты, плоты и бытовой мусор. При обследовании плоты оказались пустыми.

По состоянию на 28 января на 19.00 (хбр.) нарастающим итогом за время поиска обследовано: авиацией – 22910 кв. км, судами 6561 кв. км.

К проведению поисковых работ привлечены: 101 человек и 6 единиц техники, от МЧС России 42 человека и 3 единицы техники, в том числе 3 воздушных судна.

В Главном управлении МЧС России по Приморскому краю развёрнут Межведомственный оперативный штаб, продолжается работа телефона "горячей" линии. Всего с момента работы телефона "горячей" линии поступило 622 звонка. Психологи МЧС России оказывают родственникам пропавших информационную поддержку и психологическую помощь.

Напомним, что 25 января в 08.10 (хбр) в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Приморскому краю поступило сообщение от капитана Владивостокского морского спасательного координационного центра о том, что в 200 км южнее мыса Гамова произошло срабатывание аварийного радиобуя. По предварительным данным, он принадлежит рыболовному судну "Восток", на его борту находится 20 человек.

В посёлке Славянка в круглосуточном режиме дежурят бригады медиков. В готовность к размещению пострадавших приведена Центральная районная больница в Хасанском районе.

Метки: МЧС, поиск, судно

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