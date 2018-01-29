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Политика

28 января 2018, 18:40
Правительство урежет финансирование президентских грантов

Правительство урежет финансирование президентских грантов

На 2018 год предусмотрено сокращение выделяемых средств почти в два раза

На федеральном портале проектов нормативных правовых актов был опубликован проект Минобрнауки России "О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 19 декабря 2015 г. № 1381 "О порядке предоставления и выплаты грантов Президента Российской Федерации для поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности", сообщает ЕНВ.

Данные поправки направлены на сокращение средств, выделяемых для предоставления грантов Президента Российской Федерации почти в 2 раза. Если в постановлении правительства от 2015 года на 2018 год было выделено бюджетных ассигнований в размере 1027,2 млн. рублей, то в изменённом проекте эта сумма снизилась до 672,72 млн. рублей. Но изменения предлагаются не только на действующий год, а вплоть до 2020 года.

Минобрнауки России объясняет снижение тем, что в результате усовершенствования нормативной правовой базы предоставления ‎и выплаты грантов и проведенной работы по широкому информированию общественности о данной программе в 2017/18 учебном году заключено 1200 договоров. Вместе с тем, освоение установленной квоты в 2017 году не решает проблему образования остатков средств субсидии, как по итогам 2017, так и в последующих годах, в пределах которых реализовывается программа предоставления и выплаты грантов.

В этой связи проектом постановления предлагается приведение объема средств федерального бюджета, выделяемых на предоставление и выплату грантов с 2018 года в соответствие с объемом, необходимым для заключения договоров в текущем году и продолжения выплаты грантов на основе договоров, заключенных в предыдущие годы.

Метки: гранты, Минобрнауки

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