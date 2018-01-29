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Фоторепортажи

28 января 2018, 18:10
Во Владивостоке состоялось открытие выставки "Хрустальный тигр"
Во Владивостоке состоялось открытие выставки "Хрустальный тигр"
Во Владивостоке состоялось открытие выставки "Хрустальный тигр"
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Во Владивостоке состоялось открытие выставки "Хрустальный тигр"

Необычная экспозиция открылась в центре современного искусства "Заря"

"Хрустальный тигр", посвящённый эстетике города Владивостока, был создан художниками из Краснодара – "Артгруппировкой ЗИП". Коллектив объединила тема молодости и желание показать что-то новое, сообщает ЕНВ.

Человек, пришедший на экспозицию, может посетить несколько миров. Это и комната добровольного отшельника, и зал татуировщика, а также, это зал казино. Именно погружение в атмосферу инсталляции действительно играет роль в восприятии композиции.  

"Интерактивное искусство и открытые модели работы постоянно находятся в фокусе внимания "Зари", потому что они могут многое дать зрителю и художественному сообществу, — сообщает главный куратор Центра современного искусства "Заря" Алиса Багдонайте. — Проект ЗИПов даёт нам представление об арт-группе как художественной платформе, которая способна включаться в контекст и отталкиваться от него, создавая новое высказывание, перерабатывать реальность и одновременно задавать импульс к созданию чего-то нового".

"Работы группировки ЗИП всегда сайт-специфичны — их почти невозможно представить вне контекста, в котором и для которого они были созданы. Во Владивостоке никто из участников группы не был, и потому задача "представить образ города" стала ещё более интересной, — рассказывает куратор проекта Елена Ищенко. — Мы много говорили с местными жителями и теми, кто был во Владивостоке, читали исторические очерки и информационные сводки. Прийти к какому-то цельному образу никак не удавалось — он распадался на фрагменты — русский язык превращался в китайский, за решётками тюрьмы обнаруживалась автономия, за фасадами дешевого жилья — уют уединения, а за люксом ресторанов и казино — пустота смыслов. Так родилась идея двойственности, "перевёртыша", новое значение за привычной формой, и над всем этим — знак хрустального тигра, хорошо собирающий многие контексты и вписывающийся в огромное количество знаковых систем".

Отметим, что выставка "Хрустальный тигр" продлится до 11 марта и все жители и гости города Владивостока смогут до начала весны ознакомиться с ней.

Метки: выставка, Заря, тигр

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