Заболеваемость ОРВИ на территории Приморья регистрируется ниже уровня эпидемического порога

В городе Владивостоке заболеваемость регистрируется так же ниже эпидемического порога
В период с 15.01.2018 г. по 21.01.2018 г. в Приморском крае заболеваемость ОРВИ и гриппом регистрируется ниже уровня эпидемического порога среди совокупного населения на 14,08%, в том числе среди всех возрастных групп населения, сообщает ЕНВ.
По результатам лабораторных данных с начала эпид. сезона 2017-2018 года обследовано 685 человек, при проведении ПЦР диагностики в 3-х случаях обнаружена РНК вируса гриппа A(H3N2), 11-ти случаях A(H1N1)2009, в 15 случаях гриппа В.
Из числа РНК (ДНК) вирусов не гриппозной этиологии у больных выделены: парагрипп – 11 (1,6 %), РС-вирусы – 53 (7,7 %), другие вирусы (бокавирусы, риновирусы, метапневмовирусы, коронавирусы) – 81 (11,8 %).
В городе Владивостоке заболеваемость регистрируется так же ниже эпидемического порога среди совокупного населения на 25,47%, в том числе среди всех возрастных контингентов.
На территории края проводится постоянный мониторинг заболеваемости ОРВИ и гриппом, в целом совокупного населения, детских образовательных учреждений, контроль за состоянием госпитализации, своевременного лабораторного обследования, подлежащих контингентов. Охват прививками в предэпидемический период составил 46,1%.
В целях профилактики формирования множественных очагов в детских организованных коллективах в соответствии с предложением Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю, усилен контроль за проведением "утренних" фильтров с целью активного выявления заболевших и своевременной изоляцией из коллектива. Одной из мер, является разобщение детей при регистрации случаев заболевания ОРВИ и гриппа в группе (классе) в образовательном учреждении 20% и более. С нарастающим итогом на территории Приморского края зарегистрировано полное приостановление образовательного процесса в 3 ДОУ и 1 школе. Частичное приостановление зарегистрировано в 142 МБДОУ (166 группах), в 21 школах (33 классах).
Профилактика гриппа и ОРВИ – это комплекс мероприятий, направленных на предупреждение инфицирования организма человека вирусами.
В целях профилактики острых респираторных инфекций верхних дыхательных путей необходимо придерживаться мер неспецифической профилактики:
Профилактика гриппа и ОРВИ является залогом сохранения здоровья даже в период эпидемии и позволит обезопасить себя и своих близких от инфекции.