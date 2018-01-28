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Общество

27 января 2018, 15:20
Заболеваемость ОРВИ на территории Приморья регистрируется ниже уровня эпидемического порога

Заболеваемость ОРВИ на территории Приморья регистрируется ниже уровня эпидемического порога

В городе Владивостоке заболеваемость регистрируется так же ниже эпидемического порога

В период с 15.01.2018 г. по 21.01.2018 г. в Приморском крае заболеваемость ОРВИ и гриппом регистрируется ниже уровня эпидемического порога среди совокупного населения на 14,08%, в том числе среди всех возрастных групп населения, сообщает ЕНВ.

По результатам лабораторных данных с начала эпид. сезона 2017-2018 года обследовано 685 человек, при проведении ПЦР диагностики в 3-х случаях обнаружена РНК вируса гриппа A(H3N2), 11-ти случаях A(H1N1)2009, в 15 случаях гриппа В.

Из числа РНК (ДНК) вирусов не гриппозной этиологии у больных выделены: парагрипп – 11 (1,6 %),  РС-вирусы – 53 (7,7 %), другие вирусы (бокавирусы, риновирусы, метапневмовирусы, коронавирусы) – 81 (11,8 %).

В городе Владивостоке заболеваемость регистрируется так же ниже эпидемического порога среди совокупного населения на 25,47%, в том числе среди всех возрастных контингентов.

На территории края проводится постоянный мониторинг заболеваемости ОРВИ и гриппом, в целом совокупного населения, детских образовательных учреждений, контроль за состоянием госпитализации, своевременного лабораторного обследования, подлежащих контингентов. Охват прививками в предэпидемический период составил 46,1%.

В целях профилактики формирования множественных очагов в детских организованных коллективах в соответствии с предложением Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю, усилен контроль за проведением "утренних" фильтров с целью активного выявления заболевших и своевременной изоляцией из коллектива. Одной из мер, является разобщение детей при регистрации  случаев заболевания ОРВИ и гриппа в группе (классе) в образовательном учреждении 20% и более. С нарастающим итогом на территории Приморского края зарегистрировано полное приостановление образовательного процесса в 3 ДОУ и 1 школе. Частичное приостановление зарегистрировано в 142 МБДОУ (166 группах), в 21 школах (33 классах).

Профилактика гриппа и ОРВИ – это комплекс мероприятий, направленных на предупреждение инфицирования организма человека вирусами.

В целях профилактики острых респираторных инфекций верхних дыхательных путей необходимо придерживаться мер неспецифической профилактики:

  • Регулярное проветривание помещений;
  • Полноценное питание. Пища должна обеспечить необходимое поступление в организм белков, жиров, углеводов и витаминов;
  • Адекватный питьевой режим позволяет восполнить запасы организма в жидкости и увлажнить слизистые;
  • Полноценный отдых. В первую очередь – это здоровый сон. Для поддержания функционирования иммунитета, следует спать не менее 8 часов в сутки;
  • Часто мыть руки водой с мылом, особенно после кашля или чихания. Если отсутствуют условия для мытья рук можно использовать одноразовые салфетки, пропитанные средством на основе спирта или дезинфицирующего геля.  До  80% опасных бактерий и вирусов передаются через грязные руки;
  • Избегайте тесного контакта с заболевшими людьми, реже посещайте места массового скопления людей, если это невозможно, носите маску;
  • Во время разговора следует держаться на расстоянии, как минимум, одного метра от собеседника;
  • При первых симптомах гриппа необходимо оставаться дома и вызвать врача. Это необходимо для предотвращения осложнений, которые чаще развиваются, если болезнь переносится "на ногах" и профилактики заражения окружающих лиц.

Профилактика гриппа и ОРВИ является залогом сохранения здоровья даже в период эпидемии и позволит обезопасить себя и своих близких от инфекции.

Метки: болезнь, грипп, ОРВИ

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