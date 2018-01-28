Марифермеры Приморья смогут оперативно решать свои проблемы с Росрыболовстом

Заместитель руководителя Росрыболовства Василий Соколов провел совещание по вопросам развития марикультуры с представителями отраслевых предприятий и ассоциаций Приморского края. Встреча состоялась в ходе рабочего визита заместителя руководителя Росрыболовства во Владивосток, сообщает ЕНВ со ссылкой на Росрыболовство.

Руководители и представители региональных объединений хозяйствующий субъектов озвучили перечень наиболее актуальных проблем, препятствующих развитию марикультуры в регионе. Над решением некоторых вопросов, как например, незащищенность выращиваемых ресурсов от браконьеров, Росрыболовство работает уже длительное время. Другие проблемы, например, запрет на ведение аквакультурной деятельности в границах особо охраняемых природных территорий, являются сравнительно новыми.

Одним из важнейших вопросов, по мнению бизнеса, является несоответствие установленных коэффициентов изъятия фактическим возможностям предприятий. В последнем приказе Минсельхоза № 124, в результате технической ошибки, осталась по-прежнему чрезвычайно высокая минимальная норма обязательств выращивания, которая в ряде случаев превышает рекомендации экологов. Участники совещания высказали необходимость ее изменения на основе имеющихся научных и экономических обоснований. По словам Василия Соколова, целесообразно будет сделать подход к определению коэффициентов изъятия более гибкими – в зависимости от района, используемых технологий и других факторов. В связи с чем предложено применить более гибкий механизм с допустимыми пределами изъятия.

Представители общественных объединений отметили, что новая методика расчета изъятия уже на выходе, однако, для Приморского края в ней присутствуют только коэффициенты изъятия трепанга и гребешка. Василий Соколов поручил ТИНРО-Центру в ближайшее время направить подготовленные обоснования коэффициентов изъятия выращенной продукции объектов аквакультуры в Федеральное агентство по рыболовству.

Участники рассмотрели вопрос о прохождении государственной экологической экспертизы предприятий аквакультуры. Василий Соколов сообщил, что в Министерство природных ресурсов и Роспотребнадзор в ближайшее время будут направлены обращения для сокращения сроков проведения госэкспертизы и упрощения механизма ее проведения.

Последовательно идет работа по выделению земельных участков пользователям рыбоводных участков для строительства инфраструктурных сооружений. Пока что без проблем удается решать эти вопросы только в отдельных районах Крыма, констатировал Василий Соколов, в других регионах сотрудники ведомства продолжают искать взаимопонимания с муниципалитетами.

По-прежнему актуальным вопросом остается уточнение перечня объектов аквакультуры в классификаторе объектов. Поскольку часть видов, как выращиваемых, так и перспективных для культивирования не была внесена в этот список, приморские марифермеры вновь подняли этот вопрос. Василий Соколов дал поручения ТИНРО-Центру совместно с ассоциациями подготовить список видов водных биоресурсов для включения в классификатор объектов аквакультуры.

В ходе обсуждения принято решение о создании рабочей группы в Приморье для проведения ежеквартальных селекторных совещаний по вопросам марикультуры. "Это позволит систематически встречаться и анализировать, какие задачи и поручения мы выполнили, какие нет и почему", – обратил внимание Василий Соколов.

Участники встречи также обсудили вопросы страхования объектов марикультуры, возможности создания аквакультурного ТОРа в заливе Петра Великого, организацию работы частных лососевых заводов в Приморье, порядок предоставления отчетности хозяйств аквакультуры в Росрыболовство.