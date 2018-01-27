Совместная поисковая операция продолжается в акватории Японского моря

В Японском море ведутся работы по поиску рыболовецкого судна "Восток". Для проведения поисковых работ был задействован самолёт Бе-200 ЧС Хабаровского Авиационного спасательного центра. МЧС России. В 13:40 для проведения поисковых работ вылетел самолёт Ан-26 Министерства обороны. В поисках также участвуют сторожевой катер "Сапфир" береговой охраны, спасательный буксир "Спасатель Заборщиков" и находящийся в районе поиска контейнеровоз ФЕСКО "Диамид", сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Приморскому краю.

В тёмное время суток поиски будут продолжены морскими спасательными судами. Для увеличения авиационной группировки из аэропорта города Красноярск вылетел самолет Бе-200 Красноярского авиационно-спасательного центра МЧС России, на борту которого находятся экипаж 6 человек и необходимое для проведения поисковых работ оборудование.

Нарастающим итогом обследовано 7286 кв. км морской акватории, из которых – 5825 авиацией и 1461 морскими судами. По результатам поиска обнаружены: радиобуй, полузатонувшая бочка, швартовые концы, 2 спасательных жилета, 2 спасательных круга и бытовой мусор.

Координацию проводимых работ осуществляет Владивостокский морской спасательно-координационный центр Росморречфлота Минтранса России. К поисковым работам привлечены 108 человека и 8 единиц техники, из них от МЧС России: 44 человека и 3 единицы техники.

На базе телефона доверия Главного Управления МЧС России по Приморскому краю развёрнут телефон "горячей линии" 8(423)239-99-99, на который за сутки поступило 313 обращений. Родственникам пропавших оказывается информационная поддержка и психологическая помощь.

В посёлке Славянка Хасанского района в круглосуточном режиме дежурят бригады медицинских работников. В готовность к размещению пострадавших приведена Центральная районная больница.

Напомним, 25 января в 08.10 (хбр) в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Приморскому краю поступило сообщение от капитана Владивостокского морского спасательного координационного центра о том, что в 200 км южнее мыса Гамова произошло срабатывание аварийного радиобуя. По предварительным данным, он принадлежит рыболовному судну "Восток", на его борту находится 20 человек.