Международный Бизнес-Клуб «Диалоги» впервые обсудил криптовалюту

Заседание состоялось в четверг 25 января 2018 года совместно с Владивостоксим государственным университетом экономики и сервиса (ВГУЭС) в Коворкинг Центре - "Свободный Порт Владивосток", информация об открытии которого официально прозвучала на заседании. Проект Коворкинг Центра СПВ создан при поддержке Международного Бизнес-Клуба "Диалоги" и Агентства по Развитию Человеческого Капитала на Дальнем Востоке для деловых встреч и совместной работы с бизнес-сообществом, особое внимание уделяя резидентам СПВ, сообщает ЕНВ.

Тема 127-го заседания вызвала бурный интерес у бизнес-сообщества региона. Во всем мире блокчейн-технологии считают основой всех общественных и экономических процессов будущего. Постоянное появление множества блокчейн-проектов позволяет оценить общую картину рынка и нащупать перспективные направления. Интерес бизнеса к новым технологиям лежит в возможности существенной оптимизации бизнес-процессов. Экономический эффект в таких проектах состоит в сокращении операционного времени и снижении затрат на персонал.

Несмотря на то, что первая криптовалюта была запущена еще в 2009 году, наибольший всплеск интереса российских предпринимателей к этой индустрии пришелся именно на 2017 год, когда рынок криптовалюты в России превысил $100 млрд.

Экспертами заседания выступили:

Латкин Александр Павлович, Д.э.н., профессор, Владивостокский Государственный Университет Экономики и Сервиса (ВГУЭС); Тема доклада: "Криптовалюта и блокчейн как новые инструменты развития Дальнего Востока";

Узюм Дмитрий Александрович,

Руководитель направления "Кибер Восток" Федеральной образовательной программы "Кибер Россия",

Заведующий кафедрой "Прикладные информационные и аналитические системы" ВГУЭС

Тема доклада: "Как блокчейн изменит бизнес"

Чупрынин Михаил Юрьевич, Генеральный директор, Центр Блокчейн Технологий Дальний Восток, Тема доклада: "Как использовать криптотехнологии для существующего бизнеса"

Зыкин Сергей Александрович,

Технический директор, Центр Блокчейн Технологий Дальний Восток

Тема доклада: "Что такое майнинг и как на этом можно заработать. Риски и перспективы майнинга".

Инесса Бабич, председатель Совета Международного Бизнес-Клуба "Диалоги" для владельцев и руководителей бизнес-предприятий Дальневосточного федерального округа и стран АТР: "Цель нашего заседания – раскрыть новую тему для владельцев и руководителей бизнес-предприятий, как блокчейн изменит именно мир бизнеса. Приведу пример: в декабре 2017 года компания Long Island Ice Tea заявила, что сместит фокус с производства напитков на исследования и инвестиции в сфере блокчейна. Кроме того, ее название будет изменено на Long Blockchain Corporation. Сначала это известие привело к росту цен на акции компании, зарегистрированной в Фармингдейле (Нью-Йорк), на 500%. За полдня они поднялась на 200%. Блокчейн коренным образом меняет взаимодействие людей и бизнеса".

"Тема криптовалюты на сегодня актуальнане только для центральной части России, но и для нас, для дальневосточного региона, тем более, под боком Китай, а такм сейчас располагаются одни из самых крупных ферм - отмечает один из экспертов мероприятия, директор Центра социальных инноваций "Чёрный куб" Юрий Коломейцев. – В настоящее время, большое количество людей по всему миру занимается так называемым майнингом, но четкого понимания, что это такое у сторонних людей и как этим пользоваться, нет. Это напоминает нам ситуацию с известной "пирамидой" 90-х годов "МММ". Тогда г-н Мавроди громогласно заявлял, что вскоре его акции станут международной валютой, снесут с пьедестала доллар и все остальные мировые денежные единицы. Тем не менее, по крайней мере, в нашей стране даже в будущем мы не сможем говорить о криптовалюте как об аналоге реальных денег, потому как никакого энтузиазма со стороны властей к этому мы не наблюдаем. С другой стороны, нынешний интерес к криптовалюте можно рассматривать в качестве показателя спада реального сектора экономики страны, т.к. люди опять массово пытаются "по-легкому" заработать денег. Финансовые пирамиды, как и секты, особо популярны в народе тогда, когда своим трудом много не заработаешь", - с сожалением подчеркнул политолог.