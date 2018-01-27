Обсуждения
Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаВ мире
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

Экономика

26 января 2018, 21:10
Международный Бизнес-Клуб «Диалоги» впервые обсудил криптовалюту

Международный Бизнес-Клуб "Диалоги" впервые обсудил криптовалюту

"Блокчейн и криптовалюта. Новая экономическая идея" – тема 127-го заседания организации

Заседание состоялось в четверг 25 января 2018 года совместно с Владивостоксим государственным университетом экономики и сервиса (ВГУЭС) в Коворкинг Центре - "Свободный Порт Владивосток", информация об открытии которого официально прозвучала на заседании. Проект Коворкинг Центра СПВ создан при поддержке Международного Бизнес-Клуба "Диалоги" и Агентства по Развитию Человеческого Капитала на Дальнем Востоке для деловых встреч и совместной работы с бизнес-сообществом, особое внимание уделяя резидентам СПВ, сообщает ЕНВ.

Тема 127-го заседания вызвала бурный интерес у бизнес-сообщества региона. Во всем мире блокчейн-технологии считают основой всех общественных и экономических процессов будущего. Постоянное появление множества блокчейн-проектов позволяет оценить общую картину рынка и нащупать перспективные направления. Интерес бизнеса к новым технологиям лежит в возможности существенной оптимизации бизнес-процессов. Экономический эффект в таких проектах состоит в сокращении операционного времени и снижении затрат на персонал.

Несмотря на то, что первая криптовалюта была запущена еще в 2009 году, наибольший всплеск интереса российских предпринимателей к этой индустрии пришелся именно на 2017 год, когда рынок криптовалюты в России превысил $100 млрд.

Экспертами заседания выступили:

Латкин Александр Павлович,

Д.э.н., профессор, Владивостокский Государственный Университет Экономики и Сервиса (ВГУЭС);

Тема доклада: "Криптовалюта и блокчейн как новые инструменты развития Дальнего Востока";

Узюм Дмитрий Александрович,

Руководитель направления "Кибер Восток" Федеральной образовательной программы "Кибер Россия",

Заведующий кафедрой "Прикладные информационные и аналитические системы" ВГУЭС

Тема доклада: "Как блокчейн изменит бизнес"

Чупрынин Михаил Юрьевич,

Генеральный директор, Центр Блокчейн Технологий Дальний Восток,

Тема доклада: "Как использовать криптотехнологии для существующего бизнеса"

Зыкин Сергей Александрович,

Технический директор, Центр Блокчейн Технологий Дальний Восток

Тема доклада: "Что такое майнинг и как на этом можно заработать. Риски и перспективы майнинга".

Инесса Бабич, председатель Совета Международного Бизнес-Клуба "Диалоги" для владельцев и руководителей бизнес-предприятий Дальневосточного федерального округа и стран АТР:

"Цель нашего заседания – раскрыть новую тему для владельцев и руководителей бизнес-предприятий, как блокчейн изменит именно мир бизнеса. Приведу пример: в декабре 2017 года компания Long Island Ice Tea заявила, что сместит фокус с производства напитков на исследования и инвестиции в сфере блокчейна. Кроме того, ее название будет изменено на Long Blockchain Corporation. Сначала это известие привело к росту цен на акции компании, зарегистрированной в Фармингдейле (Нью-Йорк), на 500%. За полдня они поднялась на 200%. Блокчейн коренным образом меняет взаимодействие людей и бизнеса".

"Тема криптовалюты на сегодня актуальнане только для центральной части России, но и для нас, для дальневосточного региона, тем более, под боком Китай, а такм сейчас располагаются одни из самых крупных ферм - отмечает один из экспертов мероприятия, директор Центра социальных инноваций "Чёрный куб" Юрий Коломейцев. – В настоящее время, большое количество людей по всему миру занимается так называемым майнингом, но четкого понимания, что это такое у сторонних людей и как этим пользоваться, нет. Это напоминает нам ситуацию с известной "пирамидой" 90-х годов "МММ". Тогда г-н Мавроди громогласно заявлял, что вскоре его акции станут международной валютой, снесут с пьедестала доллар и все остальные мировые денежные единицы. Тем не менее, по крайней мере, в нашей стране даже в будущем мы не сможем говорить о криптовалюте как об аналоге реальных денег, потому как никакого энтузиазма со стороны властей к этому мы не наблюдаем. С другой стороны, нынешний интерес к криптовалюте можно рассматривать в качестве показателя спада реального сектора экономики страны, т.к. люди опять массово пытаются "по-легкому" заработать денег. Финансовые пирамиды, как и секты, особо популярны в народе тогда, когда своим трудом много не заработаешь", - с сожалением подчеркнул политолог. 

Метки: Бабич, Дальний Восток, Диалоги, Коломейцев, криптовалюта, майнинг

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Другие новости рубрики

Марифермеры Приморья смогут оперативно решать свои проблемы с РосрыболовстомМарифермеры Приморья смогут оперативно решать свои проблемы с Росрыболовстом
сегодня, 13:10
В крае создадут рабочую группу для проведения ежеквартальных селекторных совещаний по вопросам марикультуры
Законопроект о регулировании криптовалют представил МинфинЗаконопроект о регулировании криптовалют представил Минфин
вчера, 20:20
Граждане смогут совершать сделки с цифровыми финактивами только на биржах
За сутки цена доллара выросла почти на полрубляЗа сутки цена доллара выросла почти на полрубля
вчера, 15:30
Самые точные курсы валют на 26 января 2018 года

Последние новости

Заболеваемость ОРВИ на территории Приморья регистрируется ниже уровня эпидемического порогаЗаболеваемость ОРВИ на территории Приморья регистрируется ниже уровня эпидемического порога
сегодня, 15:20
В городе Владивостоке заболеваемость регистрируется так же ниже эпидемического порога
Совместная поисковая операция продолжается в акватории Японского моряСовместная поисковая операция продолжается в акватории Японского моря
вчера, 21:20
Рыболовецкое судно "Восток" пропало после подачи сигнала бедствия 25 января
Путин предложил летать во Владивосток на сверхзвуковых самолетахПутин предложил летать во Владивосток на сверхзвуковых самолетах
вчера, 20:30
Вероятно, лайнеры создадут на базе стратегического бомбардировщика Ту-160

От первого лица

Виктор Помелов: Профессионалам всегда есть чем заняться даже в условиях кризиса
25.01.2018 12:00
Виктор Помелов: Профессионалам всегда есть чем заняться даже в условиях кризиса
19.01.2018 13:00
Илья Мирин: Одни проекты выросли до Москвы, другие просто закрылись
28.12.2017 12:40
Евгений Ширин: Чтобы стать добрым волшебником, костюм не нужен

Самые популярные

Горячие обсуждения

19.01.2018 19:10
Кормить кур антибиотиками можно, но осторожно 1

Все комментарии

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2018,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика В мире Китай Южная Корея Япония

Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 902 4870111. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+