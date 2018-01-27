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Общество

26 января 2018, 20:30
Российской-американская версия Ту-144 в небе над Жуковским, 1998 год

Путин предложил летать во Владивосток на сверхзвуковых самолетах

Вероятно, лайнеры создадут на базе стратегического бомбардировщика Ту-160

России нужна гражданская версия сверхзвукового стратегического самолета Ту-160. О перспективах создания такого лайнера президент РФ Владимир Путин заявил во время визита на Казанский авиационный завод имени Горбунова, сообщает ЕНВ со ссылкой на "Известия".

Идея была высказана главой государства в ходе посещения летного испытания обновленного сверхзвукового стратегического ракетоносца Ту-160 "Петр Дейнекин".

"Нужно сделать гражданскую версию, - заявил президент. - Почему сошел с производства Ту-144? Билет должен был соответствовать среднему заработку в стране. Сейчас ситуация другая. Крупные компании появились, которые его (гражданский Ту-160) могли бы использовать. У нас территория колоссальная. Из Калининграда до Владивостока... Быстрее долететь до Нью-Йорка, чем до Владивостока. Да и из Москвы тоже".

Ту-160 - самый крупный и самый мощный военный сверхзвуковой самолет, способный преодолевать расстояние более 12 тысяч километров на одной заправке. Продемонстрированный президенту обновленный Ту-160 с индексом М2 будет серийно производиться на Казанском авиазаводе в 2020–2021 годах, планируется выпустить полсотни таких самолетов. От предшественника новинка отличается, в частности, интеллектуальной авионикой.

Метки: авиация, Путин, сверхзвуковые самолеты, Ту-144, Ту-160

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