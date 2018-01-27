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Экономика

26 января 2018, 20:20
Минфин России

Законопроект о регулировании криптовалют представил Минфин

Граждане смогут совершать сделки с цифровыми финактивами только на биржах

Минфин опубликовал законопроект "О цифровых финансовых активах" - первый документ, регулирующий рынок криптовалют в России. В частности, Минфин предлагает признать криптовалюты имуществом и разрешить неквалифицированным инвесторам обменивать их на другие криптовалюты, либо на реальные деньги только на биржах, сообщает ЕНВ со ссылкой на "Российскую газету".

Минфин разрабатывал законопроект вместе с ЦБ. Документ регулирует привлечение инвестиций с помощью криптовалют - ICO (Initial Coin Offering), а также правила оборота этих средств. Цифровым финансовым активом признается имущество в электронной форме, созданное с использованием шифровальных средств. Права собственности на него удостоверяются через внесение цифровых записей в реестр цифровых транзакций. К цифровым финансовым активам законопроект относит криптовалюты и токены (аналог акций при проведении ICO). Операторами обмена цифровых активов (будут проводить сделки по обмену криптовалют друг на друга или на обычные деньги) смогут стать только юрлица. Майнинг криптовалют признается предпринимательской деятельностью.

Документ предполагает, что эмитент токенов будет публиковать в Интернете публичную оферту, содержащую предложение о приобретении выпускаемых им цифровых жетонов, инвестмеморандум и другие документы, связанные с выпуском. Публичная оферта должна содержать, в частности, информацию об эмитенте, его местонахождение, сайт в Интернете. Кроме того, в ней должна быть указана цена токена и порядок ее определения, а также дата начала заключения договоров о приобретении токенов. Вторым этапом выпуска токенов становится заключение договоров (в том числе в форме смарт-контракта), направленных на отчуждение и оплату токенов покупателями.

Законопроект прямо указывает, что неквалифицированные инвесторы (по сути, большинство физлиц - держателей криптовалют) не смогут в рамках одного выпуска купить токенов больше чем на 50 тысяч рублей. Из положений документа следует, что сделки по обмену криптовалют для неквалифицированных инвесторов будут проводиться только через биржи.

Учитывая, что криптовалюта признается имуществом, а майнинг - предпринимательской деятельностью, на рынке появляется налогообложение. Минфин рассчитывает, что создание прозрачного налогового режима увеличит поступления в бюджет. Также Минфин завершает разработку еще одного законопроекта, регулирующего крипторынок. Он определит в законодательстве понятие "денежные суррогаты" и установит ответственность за их использование как платежного средства.

Руководитель направления "Кибер Восток" федеральной образовательной программы "Кибер Россия" Дмитрий Узюм считает, что предложенный законопроект – абсолютно нерабочий: "Он будет способствовать уходу операций с криптовалютами в тень, а технология блокчейн в нашей стране не будут развиваться. Инвесторы не будут работать на данных условиях, хотя бы потому, что в соседних странах: Белоруссии, Таиланде, Японии, это делать намного проще. Однако, считаю, что до принятия закона далеко, и он будет принципиально меняться. Буквально завтра встречаюсь с представителями профильного комитета Госдумы. К счастью, там к нам прислушиваются". 

Метки: законопроект, криптовалюта, Минфин, регулирование

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