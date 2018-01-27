"Овладеть" биткойном шансов все меньше и меньше

Почти 60 процентов граждан США слышали или читали о крупнейшей в мире криптовалюте. Это следует из опроса, проведенного в январе SurveyMonkey, в котором приняли участие более 5700 респондентов. Но только 5 процентов опрошенных людей имели дело с биткойном, сообщает ЕНВ со ссылкой на Bloomberg.

В результате опроса выяснилось, что владельцы биткойнов в США – люди определенной категории. Так, 71% криптоинвесторов – это мужчины, большинство (58%) из которых младше 35 лет. Если говорить про расовый состав, то 52 процента являются белыми, а остальные – 48 процентов – представители других рас. Таким образом, получается, что большинство владельцев криптовалюты в США – молодые мужчины разных рас и национальностей.

Около трети владельцев биткойна заявили, что использование криптовалюты – это средство избежать правительственного регулирования. 24 процента также заявили, что они доверяют биткойну больше, чем правительству США. Около двух из 10 считают биткойн защищённым от сбоев, характерных для рынка традиционных активов. Более 60% также заявили, что покупка цифровой монеты рассматривается как инвестиция роста.

В прошлом году эти инвестиции в значительной степени окупились. В 2017 году стоимость криптовалюты возросла более чем на 1400 процентов, достигнув в прошлом месяце отметки более 19 500 долларов. Хотя следует уточнить, что биткойн упал почти наполовину с декабря – теперь он стоит около 11 тысяч долларов.

Примерно 70 процентов американцев в этом месяце заявили, что биткойн сейчас стоит больше, чем будет стоить через пять лет. 38% респондентов также отметили, что считают биткойн новым "пузырем", который может "лопнуть" в этом году. Среди обладателей биткойнов, считающих подобным образом, этот процент выше – 41%.