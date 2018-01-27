За сутки цена доллара выросла почти на полрубля

По данным Центробанка, курс доллара на сегодня, 26 января, составляет 56.3888, тогда как вчера цена доллара составляла 55.9288 рублей. То есть, за сутки доллар "подрос" на 46 копеек. Рост евро также продолжился, сообщает ЕНВ.

Напомним, официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю устанавливаются Центральным банком Российской Федерации без обязательства покупать или продавать указанные валюты по данному курсу. Происходит это ежедневно по рабочим дням на основании приказа Банка России, вступают в силу на следующий календарный день после дня установления и действуют до вступления в силу следующего приказа Банка России о курсах иностранных валют.

Установленный ЦБ евро на 26 января – 69.4484 рублей за 1 EUR. Вчера за евро давали 69.4580 рублей. У фунта стерлинга также наблюдается прирост за сутки, разница между 25 и 26 января – 79.7097 и 79.2037 рублей соответственно.

Китайский юань сегодня определяется Центробанком в 88.2730 рублей, отличие от вчерашнего курса небольшое – 88.3440 рублей. Отметим, ключевая ставка, заявленная Банком России в декабре – 7,75%. Инфляция держится на уровне 2,5%