Обсуждения
Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаВ мире
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

Экономика

26 января 2018, 15:30
За сутки цена доллара выросла почти на пол рубля

За сутки цена доллара выросла почти на полрубля

Самые точные курсы валют на 26 января 2018 года

По данным Центробанка, курс доллара на сегодня, 26 января, составляет 56.3888, тогда как вчера цена доллара составляла 55.9288 рублей. То есть, за сутки доллар "подрос" на 46 копеек. Рост евро также продолжился, сообщает ЕНВ.

Напомним, официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю устанавливаются Центральным банком Российской Федерации без обязательства покупать или продавать указанные валюты по данному курсу. Происходит это ежедневно по рабочим дням на основании приказа Банка России, вступают в силу на следующий календарный день после дня установления и действуют до вступления в силу следующего приказа Банка России о курсах иностранных валют.

Установленный ЦБ евро на 26 января – 69.4484 рублей за 1 EUR. Вчера за евро давали 69.4580 рублей. У фунта стерлинга также наблюдается прирост за сутки, разница между 25 и 26 января – 79.7097 и 79.2037 рублей соответственно.

Китайский юань сегодня определяется Центробанком в 88.2730 рублей, отличие от вчерашнего курса небольшое – 88.3440 рублей. Отметим, ключевая ставка, заявленная Банком России в декабре – 7,75%. Инфляция держится на уровне 2,5%

Метки: доллар, курс валют

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Другие новости рубрики

Марифермеры Приморья смогут оперативно решать свои проблемы с РосрыболовстомМарифермеры Приморья смогут оперативно решать свои проблемы с Росрыболовстом
сегодня, 13:10
В крае создадут рабочую группу для проведения ежеквартальных селекторных совещаний по вопросам марикультуры
Международный Бизнес-Клуб "Диалоги" впервые обсудил криптовалютуМеждународный Бизнес-Клуб "Диалоги" впервые обсудил криптовалюту
вчера, 21:10
"Блокчейн и криптовалюта. Новая экономическая идея" – тема 127-го заседания организации
Законопроект о регулировании криптовалют представил МинфинЗаконопроект о регулировании криптовалют представил Минфин
вчера, 20:20
Граждане смогут совершать сделки с цифровыми финактивами только на биржах

Последние новости

Заболеваемость ОРВИ на территории Приморья регистрируется ниже уровня эпидемического порогаЗаболеваемость ОРВИ на территории Приморья регистрируется ниже уровня эпидемического порога
сегодня, 15:20
В городе Владивостоке заболеваемость регистрируется так же ниже эпидемического порога
Совместная поисковая операция продолжается в акватории Японского моряСовместная поисковая операция продолжается в акватории Японского моря
вчера, 21:20
Рыболовецкое судно "Восток" пропало после подачи сигнала бедствия 25 января
Путин предложил летать во Владивосток на сверхзвуковых самолетахПутин предложил летать во Владивосток на сверхзвуковых самолетах
вчера, 20:30
Вероятно, лайнеры создадут на базе стратегического бомбардировщика Ту-160

От первого лица

Виктор Помелов: Профессионалам всегда есть чем заняться даже в условиях кризиса
25.01.2018 12:00
Виктор Помелов: Профессионалам всегда есть чем заняться даже в условиях кризиса
19.01.2018 13:00
Илья Мирин: Одни проекты выросли до Москвы, другие просто закрылись
28.12.2017 12:40
Евгений Ширин: Чтобы стать добрым волшебником, костюм не нужен

Самые популярные

Горячие обсуждения

19.01.2018 19:10
Кормить кур антибиотиками можно, но осторожно 1

Все комментарии

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2018,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика В мире Китай Южная Корея Япония

Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 902 4870111. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+