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В мире

26 января 2018, 15:00
На Всемирном экономическом форуме в Давосе прошло бурное обсуждение биткойна

На Всемирном экономическом форуме в Давосе прошло бурное обсуждение биткойна

В целом, международные эксперты смотрят на криптовалюту скептически

В четверг на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе эксперты долго обсуждали вопрос о том, можно ли биткойн называть новой валютой. Панельная дискуссия по вопросам криптовалюты получила название "The Crypto-Asset Bubble". В ней приняли участие заместитель главы центрального банка Швеции Сисилия Скингсли, директор Radian Partners Дженнифер Чжу Скотт, генеральный партнер и соучредитель Index Ventures Нил Ример, а также лауреат Нобелевской премии в области экономики Роберт Шиллер, сообщает ЕНВ.

Сессию модерировал заместитель главного редактора китайского медиахолдинга Yicai Ян Янквинг. Роберт Шиллер, который ранее говорил, что, биткойн слишком неоднозначен, чтобы иметь цену, во время мероприятия назвал криптовалюту "действительно умной идеей", но предположил, что данная технология может быть лучше применена в другом месте. "Я впечатлен технологией, - сказал он. – И она распространяется в определенных кругах, есть люди, которым это нравится, но мне кажется, что это технология для чего-то еще. Такая цепь важна, но она нестабильна".

Дженнифер Скотт была более резкой в оценках. Она назвала биткойн "очень паршивой валютой". Сисилия Скинсли согласилась с коллегой, заметив, что для обеспечения эффективности криптовалюта должна иметь стабильность и широкое признание. Она продолжила: "На мой взгляд, криптовалюты – биткойн и другие – не соответствуют критериям, свойственным национальным валютам. Их можно назвать активом, но они не являются стабильным хранилищем стоимости, они сильно колеблются, и вы не можете использовать их как средство обмена".

Нил Ример назвал биткойн одним из самых "дерзких, щедрых и глубоких изобретений". Он добавил, что само явление криптовалют является довольно спорным, поскольку вместе с положительными их свойствами могут сыграть роль и отрицательные, которые до сих пор до конца не изучены.

"Тот факт, что люди продолжают говорить сегодня о том, что биткойн стоит ниже или выше 10 тысяч долларов – это катастрофа и безумие, - считает директор Radian Partners Дженнифер Чжу Скотт. – Я думаю, что биткойн все еще жив и привлекает столько внимания потому, что мы говорим о биткойне в Давосе с лауреатом Нобелевской премии, главой центрального банка и опытным инвестором".

Хотя участники дискуссии, похоже, согласились с природой биткойнов, была замечена неопределенность в отношении будущего криптовалют. Г-жа Скотт доносила до аудитории, что стабильная криптовалюта через 10 лет может разительно быть иной. Нил Ример был, в целом, согласен с коллегой и выступил за большее ее регулирование. Он заявил, что любые по-настоящему инновационные технологии должны работать в рамках существующих нормативных рамок.

Отметим, что на мероприятиях Всемирного экономического форума был представлен целый ряд экспертных оценок от мировых лидеров по теме криптовалюты, в том числе, от премьер-министра Великобритании Терезы Мэй и министра финансов США Стива Мнучина.

Метки: биткойн, Давос, форум, эксперты

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