Олимпийская женская хоккейная сборная КНДР прибыла в Пхёнчхан

Согласно сообщению министерства юстиции Южной Кореи, в страну прибыла делегация из КНДР, состоящая из спортсменов, болельщиков и журналистов. В южнокорейском Пхёнчхане 9 февраля стартуют зимние Олимпийские игры, сообщает ЕНВ со ссылкой на Kyodo News.

В делегацию КНДР входит хоккейная команда, которая выступит на олимпиаде совместно с южнокорейскими спортсменками. Это стало возможным после того, как две Кореи достигли соответствующего соглашение в этом месяце.

Кроме того, власти двух Корей в этом месяце договорились провести совместное культурное мероприятие на севере Республики Корея, а их спортсмены во время проведения Олимпийских игр будут жить на одной базе недалеко от юго-восточного северокорейского города Вонсан.

Напомним, в этом месяце корейские делегации провели свои первые официальные переговоры за более чем два года. Север проявил интерес к отправке на игры своей делегации, состоящей из 230 человек. Южнокорейская сторона приняла предложение коллег.