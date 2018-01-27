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Южная Корея

26 января 2018, 14:40
Олимпийская женская хоккейная сборная КНДР прибыла в Пхёнчхан

Олимпийская женская хоккейная сборная КНДР прибыла в Пхёнчхан

Спортсменки вольются в южнокорейскую сборную и выступят единой командой на ОИ-2018

Согласно сообщению министерства юстиции Южной Кореи, в страну прибыла делегация из КНДР, состоящая из спортсменов, болельщиков и журналистов. В южнокорейском Пхёнчхане 9 февраля стартуют зимние Олимпийские игры, сообщает ЕНВ со ссылкой на Kyodo News.

В делегацию КНДР входит хоккейная команда, которая выступит на олимпиаде совместно с южнокорейскими спортсменками. Это стало возможным после того, как две Кореи достигли соответствующего соглашение в этом месяце.

Кроме того, власти двух Корей в этом месяце договорились провести совместное культурное мероприятие на севере Республики Корея, а их спортсмены во время проведения Олимпийских игр будут жить на одной базе недалеко от юго-восточного северокорейского города Вонсан.

Напомним, в этом месяце корейские делегации провели свои первые официальные переговоры за более чем два года. Север проявил интерес к отправке на игры своей делегации, состоящей из 230 человек. Южнокорейская сторона приняла предложение коллег.

Метки: КНДР, ОИ-2018, Пхенчхан, хоккей

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