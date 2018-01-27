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Китай

26 января 2018, 14:20
Военно-морские силы США предложили китайским военным принять участие в своих учениях

Военно-морские силы США предложили китайским военным принять участие в своих учениях

Власти КНР пока думают над предложением

После того, как в минувшие выходные власти Пекина заявили о том, что военно-морские силы страны были вынуждены "выгнать" американский ракетный эсминец, который вошел в национальное морское пространство, в Минобороны страны заявили, что со стороны американских военных поступило предложение о проведении совместных учений, сообщает ЕНВ со ссылкой на South China Morning Post.

По словам официальных представителей ведомства, китайская сторона была приглашена к участию в крупных военно-морских учениях под руководством США, несмотря на напряженность в отношениях между Пекином и Вашингтоном, связанную, прежде всего, с периодическим заходом американских военных кораблей в спорные территории Южно-Китайского моря. Об этом китайские чиновники рассказали в минувший четверг.

Таким образом, китайские военные думают над предложением принять участие в учениях RIMPAC, которые стали крупнейшими международными военным сборами в мире в 2014 и 2016 годах. "Мы получили приглашение от американской стороны", - заявил журналистам официальный представитель министерства обороны Китая У Цянь. Он добавил, что китайская делегация была направлена в США для обсуждения связанных с проведением учений вопросов.

Предложение китайской стороны поступило на фоне сохраняющейся между двумя мировыми державами высокой напряженности в отношениях. Китай претендует на большую часть Южно-Китайского моря, где, как считается, расположены огромные нефтяные и газовые месторождения. При этом, торговля через спорные участки оценивается примерно в 5 трлн. долларов в год. Также, для Китая спорные острова важны как военные объекты. На территории в этом море также претендуют Вьетнам, Тайвань, Филиппины, Малайзия и Бруней.

В минувшие выходные власти Пекина заявили об отправлении военного корабля, для того, чтобы предупредить американский ракетный эсминец о нарушении суверенитета КНР и принять соответствующие меры. Американские военные оправдали нахождение своего эсминца в спорных водах взаимодействием с Республикой Вьетнам. "Свобода судоходства и доступа в Южно-Китайском море будет иметь решающее значение для обеспечения безопасности Вьетнама", - заявил в среду журналистам министр обороны США Джэймс Маттис, направляясь во Вьетнам из Индонезии.

Отметим, что учения RIMPAC проводятся на Гавайях каждый год в июне и июле.

Метки: Вьетнам, Китай, конфликт, США, учения, Южно-Китайское море

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