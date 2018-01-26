Обсуждения
Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаВ мире
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

Общество

26 января 2018, 08:50
МЧС: Поиски рыболовного судна "Восток" продолжаются

МЧС: Поиски рыболовного судна "Восток" продолжаются

К поисково-спасательным работам привлечено 108 человек

На водной акватории Японского моря продолжаются работы по поиску рыболовецкого судна "Восток". В ночное время суток поиски продолжались находящимися в районе спасателями и проходящими судами. Проведение поисковых работ осложняются неблагоприятными метеорологическими явлениями – большой волной и сильной ветровой нагрузкой, сообщает ЕНВ.

К поисково-спасательным работам привлечено 2 вертолета Ми-8, самолёт Бе-200ЧС, а также морское судно "ФЕСКО Диамид" и морского спасательного буксира "Спасатель Заборщиков".

Дополнительно в 06.17 (хбр.) из аэропорта города Красноярск вылетел самолет Бе-200 Красноярского авиационно-спасательного центра МЧС России, на  борту которого находятся экипаж 6 человек и необходимое для проведение поисковых работ оборудование.

К поисково-спасательным работам привлечено 108 человек, 8 единиц техники, из них от МЧС России 44 человека и 3 единицы техники.

Во время проведения поисковых работ на месте происшествия с вертолёта и спасательных судов были обнаружены 2 спасательных жилета и бытовой мусор. Экипаж не обнаружен. За сутки обследовано 4100 кв. км водной акватории.

Организовано дежурство бригады медицинских работников посёлке Славянка Хасанского района, в готовность к размещению пострадавших приведена Центральная районная больница.

Координацию проводимых работ осуществляет Владивостокский морской спасательно-координационный центр Росморречфлота Минтранса России. В Главном управлении МЧС России по Приморскому краю развернут Межведомственный оперативный штаб, продолжается работа телефона "горячей" линии. Всего с момента работы телефона "горячей" линии поступило 235 звонков.

Напомним, 25 января в 08.10 (хбр) в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Приморскому краю поступило сообщение от капитана Владивостокского морского спасательного координационного центра о том, что в 200 км южнее мыса Гамова произошло срабатывание аварийного радиобуя. По предварительным данным, он принадлежит рыболовному судну "Восток", на его борту находится 21 человек. Попытки связаться с судном не принесли результата.

Метки: МЧС, поиск

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Другие новости рубрики

В ближайшие дни существенных изменений погоды в Приморье не ожидаетсяВ ближайшие дни существенных изменений погоды в Приморье не ожидается
вчера, 21:00
В заливе Петра Великого сохранится очень быстрое обледенение судов
Новая реформа техосмотра: Штрафы, видеосъемка и уголовное наказание за фиктивный техосмотрНовая реформа техосмотра: Штрафы, видеосъемка и уголовное наказание за фиктивный техосмотр
вчера, 17:50
Поправки уже направлены на утверждение в правительство, а после этого должны быть внесены в Госдуму
УМВД России по Приморскому краю подвело итоги работы за 2017 годУМВД России по Приморскому краю подвело итоги работы за 2017 год
вчера, 17:00
Оперативная обстановка в прошлом году характеризовалась снижением общего количества преступлений на 6,5%

От первого лица

Виктор Помелов: Профессионалам всегда есть чем заняться даже в условиях кризиса
25.01.2018 12:00
Виктор Помелов: Профессионалам всегда есть чем заняться даже в условиях кризиса
19.01.2018 13:00
Илья Мирин: Одни проекты выросли до Москвы, другие просто закрылись
28.12.2017 12:40
Евгений Ширин: Чтобы стать добрым волшебником, костюм не нужен

Самые популярные

Горячие обсуждения

19.01.2018 19:10
Кормить кур антибиотиками можно, но осторожно 1

Все комментарии

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2018,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика В мире Китай Южная Корея Япония

Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 902 4870111. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+