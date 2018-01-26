МЧС: Поиски рыболовного судна "Восток" продолжаются

На водной акватории Японского моря продолжаются работы по поиску рыболовецкого судна "Восток". В ночное время суток поиски продолжались находящимися в районе спасателями и проходящими судами. Проведение поисковых работ осложняются неблагоприятными метеорологическими явлениями – большой волной и сильной ветровой нагрузкой, сообщает ЕНВ.

К поисково-спасательным работам привлечено 2 вертолета Ми-8, самолёт Бе-200ЧС, а также морское судно "ФЕСКО Диамид" и морского спасательного буксира "Спасатель Заборщиков".

Дополнительно в 06.17 (хбр.) из аэропорта города Красноярск вылетел самолет Бе-200 Красноярского авиационно-спасательного центра МЧС России, на борту которого находятся экипаж 6 человек и необходимое для проведение поисковых работ оборудование.

К поисково-спасательным работам привлечено 108 человек, 8 единиц техники, из них от МЧС России 44 человека и 3 единицы техники.

Во время проведения поисковых работ на месте происшествия с вертолёта и спасательных судов были обнаружены 2 спасательных жилета и бытовой мусор. Экипаж не обнаружен. За сутки обследовано 4100 кв. км водной акватории.

Организовано дежурство бригады медицинских работников посёлке Славянка Хасанского района, в готовность к размещению пострадавших приведена Центральная районная больница.

Координацию проводимых работ осуществляет Владивостокский морской спасательно-координационный центр Росморречфлота Минтранса России. В Главном управлении МЧС России по Приморскому краю развернут Межведомственный оперативный штаб, продолжается работа телефона "горячей" линии. Всего с момента работы телефона "горячей" линии поступило 235 звонков.

Напомним, 25 января в 08.10 (хбр) в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Приморскому краю поступило сообщение от капитана Владивостокского морского спасательного координационного центра о том, что в 200 км южнее мыса Гамова произошло срабатывание аварийного радиобуя. По предварительным данным, он принадлежит рыболовному судну "Восток", на его борту находится 21 человек. Попытки связаться с судном не принесли результата.