Опрос: Наиболее испорченные отношения у РФ – с США и Украиной, наиболее хорошие – с КНР и Беларусью

Центр социальных инноваций "Чёрный куб" провел социологическое исследование в 9 субъектах Дальневосточного федерального округа, опросив граждан, с какими, по их мнению, странами у России хорошие отношения, а с какими – наиболее испорченные, сообщает ЕНВ.

Всего в исследовании приняли участие 8255 жителей дальневосточного региона. Опрос проводился в течение десяти дней – с 10 по 20 января 2018 года. Каждый участник исследования на вопросы специалистов ЦСИ "Чёрный куб" о том, кого считать хорошими партнерами России, и с кем у нашей страны наиболее испорченные отношения, мог назвать неограниченное количество стран. Ответы, содержащие мировые регионы, наднациональные образования, части света и континенты, непризнанные или частично признанные республики, а также регионы государств, не учитывались.

Отметим, что большинство респондентов, отвечая на два вопроса исследования, чаще всего называли 5 государств – Китай, Республику Беларусь, Казахстан, США и Украину. Первые три страны – при ответе на вопрос "На Ваш взгляд, с какими странами у России на данный момент хорошие отношения?", а США и Украину – при ответе на вопрос "На Ваш взгляд, с какими странами у России на данный момент наиболее испорченные отношения?". Причем, оказалось, что в этом вопросе солидарны жители всех 9 субъектов ДФО.

В результате, наиболее хорошими партнерами России среди стран дальневосточники считают Китай (52,3%), Белоруссию (40,7%), Казахстан (38,1%), Индию (12%), Сирию (8,9%) и Японию (5,2%). Недалеко от первой "шестерки" в этом рейтинге также находятся Армения (4,5%), Иран (4%) и Южная Корея (3,2%). В Приморском крае, в отличие от всего населения Дальнего Востока, Сирию упоминали в качестве хорошего партнера России чаще, чем Индию. Результаты по регионам Дальнего Востока представлены ниже:

Что касается вопроса о том, с кем из стран у России наиболее испорченные отношения, то дальневосточники в ходе опроса чаще всего указывали на США (70,4%), Украину (31,3%), Польшу (10,9%), Великобританию (10%), Эстонию (8,7%) и Литву (8,3%). Кроме того, часто респонденты в качестве таковых стран называли Германию, Грузию и Латвию. В Приморском крае, в отличие от всего населения Дальнего Востока, Великобританию упоминали в качестве страны, с кем у России наиболее испорченные отношения, чаще, чем Польшу. Результаты по дальневосточным регионам представлены ниже:

"В 2015 году мы проводили аналогичный опрос, правда только в некоторых субъектах Дальнего Востока, – отмечает руководитель Центра социальных инноваций "Чёрный куб", политолог Юрий Коломейцев. – Тогда рейтинги Китая были еще выше – более 60%, то же самое касается и антирейтингов США – около 80%. Таким образом, результаты проведенного исследования позволяют говорить, что жители региона за последние три года стали более адаптированными к текущей политической конъюнктуре на мировой арене, анализ которой свидетельствует о достаточно сложном характере поведения и руководства КНР, и, тем более, администрации Белого Дома", – заключил Юрий Коломейцев.