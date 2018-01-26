"Восток-Томь" будет производить автофургоны для бизнеса во Владивостоке

Строительство цеха по сборке автомобилей с изотермическими и рефрижераторными фургонами планируется начать в первом квартале 2018 года на территории свободного порта Владивосток, сообщает ЕНВ со ссылкой на сайт Минвостокразвития.

Проект стоимостью 28 млн рублей намерена реализовать компания "Восток-Томь" по соглашению с АО "Корпорация развития Дальнего Востока". Заявка потенциального резидента СПВ уже одобрена.

"Планируемая проектная мощность производства – 120 автомобилей в год, средняя стоимость автофургона составит 1,7 миллиона рублей, – говорит руководитель ООО "Восток-Томь" Сергей Гриф. – Будем стремиться к тому, чтобы все получаемые льготы и преференции свободного порта Владивосток позволяли нам снижать стоимость выпускаемых автомобилей".

Производство грузовиков компания планирует запустить в третьем квартале 2019 года. В числе отличительных качеств выпускаемого автотранспорта, кроме относительно невысокой стоимости, простота эксплуатации, надежность и высокая ремонтопригодность.

Основой для производства коммерческих автомобилей станут шасси марки "ГАЗ" и "УАЗ", на которые будут монтироваться фургоны-термосы и фургоны, оснащенные холодильным оборудованием. Выпуск автофургонов на территории Приморского края позволит увеличить доступность таких автомобилей для малого и среднего бизнеса Дальневосточного региона.