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Экономика

26 января 2018, 09:00
"Восток-Томь" будет производить автофургоны для бизнеса во Владивостоке

"Восток-Томь" будет производить автофургоны для бизнеса во Владивостоке

Производство грузовиков компания планирует запустить в третьем квартале 2019 год

Строительство цеха по сборке автомобилей с изотермическими и рефрижераторными фургонами планируется начать в первом квартале 2018 года на территории свободного порта Владивосток, сообщает ЕНВ со ссылкой на сайт Минвостокразвития.

Проект стоимостью 28 млн рублей намерена реализовать компания "Восток-Томь" по соглашению с АО "Корпорация развития Дальнего Востока". Заявка потенциального резидента СПВ уже одобрена.

"Планируемая проектная мощность производства – 120 автомобилей в год, средняя стоимость автофургона составит 1,7 миллиона рублей, – говорит руководитель ООО "Восток-Томь" Сергей Гриф. – Будем стремиться к тому, чтобы все получаемые льготы и преференции свободного порта Владивосток позволяли нам снижать стоимость выпускаемых автомобилей".

Производство грузовиков компания планирует запустить в третьем квартале 2019 года. В числе отличительных качеств выпускаемого автотранспорта, кроме относительно невысокой стоимости, простота эксплуатации, надежность и высокая ремонтопригодность.

Основой для производства коммерческих автомобилей станут шасси марки "ГАЗ" и "УАЗ", на которые будут монтироваться фургоны-термосы и фургоны, оснащенные холодильным оборудованием. Выпуск автофургонов на территории Приморского края позволит увеличить доступность таких автомобилей для малого и среднего бизнеса Дальневосточного региона.

Метки: автофургонты, СПВ

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