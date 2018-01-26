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25 января 2018, 21:00
В ближайшие дни существенных изменений погоды в Приморье не ожидается

В ближайшие дни существенных изменений погоды в Приморье не ожидается

В заливе Петра Великого сохранится очень быстрое обледенение судов

В Приморье держится аномально холодная погода, когда среднесуточная температура воздуха на 7 и более градусов ниже климатической нормы. Такие показатели зарегистрированы уже на 21 метеостанции края, сообщает ЕНВ со ссылкой на Примгидромет.

Прошедшие сутки очаг холодного воздуха сохранялся над Приморьем, обуславливая низкий фон дневных температур, от −17°C до −26°C. Северо-восточными потоками на край выносилась облачность циклона, сместившегося с акватории Японского моря на Охотское. Местами шёл небольшой и умеренный снег (0,2–4 мм), на севере восточного побережья сильный снег (до 15 мм). Облачность уменьшила ночное выхолаживание воздуха. Минимальная температура составила −20…−28°C, на северо-востоке −17…−19°C — на 5–8 градусов теплее, чем было предыдущей ночью.

Такая продолжительная холодная погода в Приморье наблюдалась последний раз в 2001 году.

В пятницу, 26 января, существенных изменений в синоптических условиях на юге Дальнего Востока не ожидается. Глубокий циклон по-прежнему будет перемещаться над акваторией Охотского моря. В Приморском крае местами сохранится небольшой снег. Ветер умеренный до сильного, на побережье сильный. Ночью воздух будет выхолаживаться до −26…−33°C, при прояснениях в отдельных районах до −40°C, на побережье −16…−25°C. Днём максимальная температура −18…−23°C, в прибрежных районах −11…−18°C.

Во Владивостоке ожидается погода без осадков. Ветер северный, северо-западный сильный. Температура воздуха ночью сохранится на уровне прошедшей ночи, −22…−25°C, днём будет теплее, −16…−19°C. 

Метки: погода, примгидромет

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