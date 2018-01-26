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Политика

25 января 2018, 20:40
Коммунисты сорвали принятие поправок в Устав Владивостока

Коммунисты сорвали принятие поправок в Устав Владивостока

На заседании городской думы единороссам не хватило два голоса

В числе 9 вопросов на сегодняшнем заседании Думы Владивостока значилось внесение изменений в городской устав. Ряд поправок был блокирован, поскольку 6 депутатов из фракции КПРФ проголосовали "против", сообщают ЕНВ.

Предлагались 2 группы изменений в городской Устав, которые дополняли органы местного самоуправления рядом полномочий. В основном речь шла о приведении Устава в соответствие с изменившимся федеральным законодательством. "Камнем преткновения" стал абзац о прекращении полномочий депутатов городской думы по инициативе губернатора. Член профильного комитета по местному самоуправлению, правопорядку и законности, депутат-коммунист Наталья Кочугова предложила исключить данный пункт из проекта МПА. Поправку Кочуговой большинство депутатов-единороссов не приняло, поправки были приняты во втором чтении в первоначальной редакции. Притом, 22 депутата проголосовало "за", 6 – "против".

По утвержденному плану заседания, поправки в Устав должны были приниматься в третьем, окончательном чтении, однако оно не состоялось. Дело в том, что для принятия любых поправок в Устав в окончательном виде требовалось 2/3 голосов депутатов – то есть, не меньше 24 человек. А квалифицированного большинства единороссы на текущее заседание обеспечить не смогли.

Коммунисты объясняют свою позицию просто – процедура прекращения полномочий муниципальных депутатов предусмотрена через органы прокуратуры. Единороссы же добавляют главному должностному лицу Приморья несвойственных функций. Впрочем, на следующем заседании изменения в Устав, скорее всего, пройдут в редакции "партии власти". ЕР сможет мобилизовать отсутствовавших сегодня народных избранников, депутатов из других оппозиционных фракций и соберет необходимые две трети голосов.

Метки: Дума Владивостока, КПРФ

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