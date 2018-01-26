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Политика

25 января 2018, 18:30
Председатель ЛДПР предложил женщинам рожать в пользу государства за 300 тысяч рублей

Председатель ЛДПР предложил женщинам рожать в пользу государства за 300 тысяч рублей

Согласно другому предложению Владимира Жириновского, от уплаты алиментов следует освободить мужчин, заведших другую семью, в которой появился ребенок

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил выплачивать 300 тысяч рублей женщинам, которые отказались от аборта и передали ребенка государству. Кроме того, кандидат в президенты рассказал и о других инициативах в области демографической политике, сообщает ЕНВ со ссылкой на "РИА-Новости".

"Мы даем за второго ребенка 500 тысяч. Давайте женщине, которая откажется от аборта, родит, но государство заберет ребенка, дадим ей тоже 300 тысяч. Она не будет делать аборт - ущерб здоровью, мы ее направим в санаторий специальный, она там доносит ребенка, родит … Мы заберем, а ей дадим 300 тысяч", - сказал Жириновский во время посещения нотариальной конторы в рамках избирательной кампании.

Политик также предложил освободить от уплаты алиментов мужчин, у которых в новой семье родился второй ребенок, и выступил за право сожителей заключать брачный договор без регистрации брака. Помимо этого, Жириновский хотел бы запретить дробление жилья на доли и их последующую перепродажу.

Большинство экспертов смотрят на предложение Владимира Жириновского скептически.

"Если государство введет возможность рожать за 300 тысяч, то очень многие этим предложением воспользуются, и все эти дети, как правило, получатся в результате случайных сексуальных связей, что само по себе опасно с точки зрения заражения, как наших граждан, так и будущих детей, – отмечает директор Центра социальных инноваций "Чёрный куб" Юрий Коломейцев. – Не важно, сколько в твоей стае собак, важно что многие из них бешенные и непривитые", - вкратце перефразировал эксперт.

Согласен с Юрием Коломейцевым директор Института демографии Высшей школы экономики Анатолий Вишневский. В интервью РБК он отметил: "Люди сейчас не рожают много детей, потому что они относятся ответственно к своему родительству, понимают, что надо его вырастить, дать образование и так далее. У Жириновского отношение к людям, как к скотам".

Метки: ЛДПР, роды

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