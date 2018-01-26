Биткойн приостановил падение

Сегодня 25 января 2018 года самая популярная криптовалюта Bitcoin приостановила падение и показала положительную динамику. За сутки актив вырос на +6,77% и находится у ценового уровня в 11 500$. Эксперты считают, что, несмотря на изменение курса в сторону резкого увеличения, биткойн является высокорискованной инвестицией, так как зависит от любой важной новости и события в мире криптовалют, сообщает ЕНВ.

Действительно, при первоначальном запуске торговли с биткойном американских бирж, курс этой криптовалюты резко взлетел вверх и определялся в районе 20 тыс. долларов. Начало 2018 года ознаменовалось падением биткойна, но тут же поднялся в цене на несколько тысяч "зеленых". Выходит, что сложно предсказать изменения курса биткоина и то, когда его нужно покупать и продавать. В целом, по прогнозам специалистов, биткоин в 2018 году ожидают невероятные скачки, на несколько тысяч долларов вниз или вверх. Быстрый рост служит приманкой, а падения — призывает к "сливу" криптовалюты. В целом, все видят, что курс нестабильный, но продолжают покупать биткоины, при том, что инвестиция в него сопряжена с высокими рисками.

Аналитики объясняют: чем больше инвестируют в любую криптовалюту, тем выше ее курс. Так, Ethereum и Cardano за сутки показали динамику в +10,47% и +13,60%. Существенный рост в последние дни продолжает демонстрировать Stellar, который в очередной раз показал рост в +16,40%. Динамика EOS и NEO определяется показателями +11,71% и +14,81% соответственно.