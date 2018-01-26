Новая реформа техосмотра: Штрафы, видеосъемка и уголовное наказание за фиктивный техосмотр

Минэкономразвития подготовило проект поправок, которые должны стать основой будущей масштабной реформы технического осмотра автомобилей. Серьезные перемены ждут автовладельцев и операторов ТО. Первых начнут штрафовать, используя дорожные камеры, за управление машиной, которая не прошла ТО. А если такой автомобиль попал в ДТП, причиной которого стала неисправность, страховщики получат право регрессного иска к его владельцу. Технических экспертов и вовсе будут сажать в тюрьму за мошенничество с диагностическими картами, сообщает ЕНВ со ссылкой на "Комерсантъ".

Минэкономразвития подготовило пакет поправок к действующему законодательству для проведения глобальной реформы ТО. Соответствующее поручение было дано правительством по итогам заседания президиума Госсовета во главе с Владимиром Путиным весной 2016 года. Поправки направлены для утверждения в правительство, после чего ожидается внесение их в Госдуму.

КоАП предлагается дополнить наказанием за "управление транспортным средством, в отношении которого не проведен технический осмотр или при проведении ТО выявлено несоответствие этого транспортного средства требованиям безопасности". Штраф - 800 руб., сейчас подобных санкций нет. При этом, о несоответствии каких именно требований идет речь, в законопроекте не говорится. Правила техосмотра описаны в постановлении правительства №1008 и предполагают проверку 68 ключевых параметров, включая тонировку, трещины на стеклах, работу световых приборов, остаток протектора шин, а также наличие знака аварийной остановки и огнетушителя.

ГИБДД сможет выявить факт нарушения, даже не останавливая автомобиль для проверки. Как следует из пояснительной записки, для этого будут использованы возможности дорожных камер: машину проверят по Единой автоматизированной информационной системе техосмотра (ЕАИСТО).

Если же будет установлено, что ДТП произошло из-за технической неисправности машины, не прошедшей техосмотр, страховщик получит право выступить с регрессным иском к автовладельцу. Такая норма будет внесена в закон об ОСАГО. В Минэкономики считают, что она позволит "повысить уровень мотивации" автовладельцев к прохождению техосмотра.

Ужесточение контроля ждет и операторов ТО. Минэкономразвития намерено исключить ситуации, когда диагностическая карта (документ с результатами техосмотра) выдается владельцу машины, которая на пункт ТО не приезжала. Карта по итогам осмотра будет формироваться только в электронном виде и заверяться усиленной электронной подписью эксперта. Процесс осмотра будет обязательно фиксироваться на видео (как процесс приема экзаменов в ГИБДД), съемка будет загружаться "незамедлительно" в централизованную базу ЕАИСТО. В КоАП вводится наказание (штраф до 10 тыс. руб.) для эксперта, который сформировал карту и допустил к движению машину, не прошедшую ТО. Если же установлено, что данные были "заведомо недостоверными" и передавались в базу "умышленно", сотрудник может быть наказан принудительными работами на срок до четырех лет - такую поправку внесут в УК. А если деяние совершено "группой лиц по предварительному сговору", может назначаться тюремный срок до двух лет. Срок может достичь четырех лет в случае, когда внесение данных в базу привело к "тяжким последствиям" (в ходе ДТП с участием машины, не прошедшей техосмотр).

Контроль над деятельностью операторов ТО будет возложен на Ространснадзор (ведомству будет дополнительно выделено из бюджета более 186 млн. руб., следует из материалов Минэкономразвития).

Эксплуатацию ЕАИСТО передадут из МВД Российскому союзу автостраховщиков (РСА). Курировать работу РСА в этой сфере будет ЦБ. В пояснительной записке подчеркивается, что незащищенный доступ к базе является одной из причин внесения в нее данных о машинах, не прошедших техосмотр.

Директор Центра социальных инноваций "Чёрный куб" Юрий Коломейцев считает, что процедура техосмотра изжила себя. "Многие из нас пользуются новыми машинами, для которых техосмотр не нужен. Можно оставить техносмотр для экстренных служб - полиции, скорой помощи, пожарной службы, а также для транспортников. Во многих странах, наоборот, отменяют техосмотр, даже в постсоветских государствах, например, в Грузии. Там долго время пытались бороться с коррупцией в проведении техосмотра, в итоге, оказалось, что легче его отменить", - отметил Юрий Коломейцев. Дальневосточный политолог считает, что принятии этого законопроекта бытовая коррупция трасформируется в коррупцию государственного масштаба, в которую будут вовлечены уже не только граждане и организации, но и органы власти, у которых появятся полномочия по надзору за преступлениями и правонарушениями в этой области.