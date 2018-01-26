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Китай

25 января 2018, 19:00
Спрос на мясо акулы увеличился перед Китайским Новым годом

Спрос на мясо акулы увеличился перед Китайским Новым годом

В остальное время года спрос на мясо акулы падает

Обычно потребление плавников и мяса акулы, как и любого деликатеса, находится на низком уровне, но с приближением Китайского Нового года (наступает в ночь с 16 по 17 февраля, - прим. ред.) этот ингредиент значится в списке покупок многих азиатских семей, сообщает ЕНВ.

Репортёр издания Lianhe Zaobao Ли Лай Минг отправилась в Испанию, в которой принято готовить плавники акул. Страна считается одним из крупнейших центров по приготовлению мяса акул. Сингапурская журналистка так удивилась этому факту, что написала по этому поводу материал. Впрочем, чтобы увидеть процесс приготовления акульих плавников, она могла бы посетить Тайвань, а не ездить в другой конец света.

Далее мы расскажем о том, как обстоят дела на рынке мяса акул в двух странах.

Виго, Испания

Испанский город Виго является центром рыбопромышленного производства в стране. Именно здесь находится самый крупный рыбный порт в Европе. В Виго проводятся крупные рыбные аукционы, а в улов местных рыбаков входят синие акулы и акулы мако.

В июле прошлого года Ли Лай Минг посетила фестиваль Vigo SeaFest, организованный Ассоциацией судовладельцев порта Виго. Там она впервые увидела блюда из синей акулы и акулы мако. По её словам, это довольно обыденное блюдо для испанцев.

Помимо Испании, мясо акулы на регулярной основе потребляется в других европейских странах, в частности, в Италии, Франции и Исландии. Спрос на мясо акулы в последние годы растет и в некоторых странах Южной Америки, например, в Бразилии.

Господин Хоакин Кадилла Кастро, президент организации Longliners из Испании, отметил, что популярностью в приготовлении пользуются не только плавники акулы, но и другие ее части. "Самой важной частью акулы является её туша, а места, где продается мясо акулы, являются беднейшими частями Европы, поскольку люди не могут позволить себе рыбу, которая стоит дороже".

Оптовый торговец рыбой Хуан Рохас, которому 72 года, начал свой бизнес в возрасте 15 лет. Он говорит, что большая часть мяса акулы, которую он покупает, поставляется на рынки на юге Испании, а некоторое мясо экспортируются в Италию. Также он добавил, что в последнее время мясо акулы стало поставляться в Китай, притом те её части, которые не пользуются спросом в Испании.

Тайвань

Как и в Испании, здесь люди также потребляют мясо акулы. Начальник отдела охраны морской среды Министерства сельского хозяйства Тайваня Ву Минфен рассказал, что акулы очень важны для тайваньцев. "Мы надеемся на постоянное наличие акул, чтобы наши потомки тоже могли их есть, тогда наша культура пищи могла передаваться из поколения в поколение", - отметил он.

Впрочем, уровень торговли плавниками и мясом акулы на острове снижается. Чэнь Чинчэн – управляющий фабрикой в пригороде города Гаосюн. Его предприятие может перерабатывать более 1000 тонн мяса акулы ежегодно. В настоящее время он производит лишь менее 200 тонн в год.

"Люди могут думать, что мясо акулы – это что-то элитное, а акулий бизнес – довольно прибыльный, но на деле это не так. Текущая прибыль составляет всего 3-5%. По факту, мы просто помогаем рыбакам, так что экономические выгоды от переработки акул, которые они вылавливают, мы получим не скоро", - рассказал Чэнь Чинчэн.

Метки: акулы, Испания, Китай, Тайвань

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