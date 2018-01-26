В Пекине закроют 500 производственых компаний

Пекин в этом году планирует закрыть 500 производственных компаний для дальнейшего перераспределения своих нестоличных функций за пределы города, заявил мэр китайской столицы Чэнь Цзинин в отчете правительства Пекина, сообщает ЕНВ.

Собственно из города будут выведены более 40 госпредприятий. В рамках выноса структур, не несущих столичных функций, также намечено перемещение оптовых рынков и закрытие загрязняющих производств.

Кроме того, Пекин планирует ограничить численность своего населения на уровне 23 млн. человек к 2020 году в целях борьбы с "болезнями мегаполиса", включающими заторы на дорогах и загрязнение окружающей среды.

В рамках переориентации экономики на сферу услуг в Китая была принята структурная реформа предложения в промышленности. На прошлый год были заявлены планы сократить производство стали на 50 млн. тонн и еще более чем на 150 мл,н тонн производство угля. Задача по сокращению избыточных мощностей в сталелитейной сфере выполняется ускоренными темпами, заявил минувшей осенью пресс-секретарь министерства промышленности и информатизации КНР Чжэн Лисинь.