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Китай

25 января 2018, 17:20
В Пекине закроют 500 производственых компаний

В Пекине закроют 500 производственых компаний

Также в столице Китая планируется сократить численность населения на уровне 23 млн. человек

Пекин в этом году планирует закрыть 500 производственных компаний для дальнейшего перераспределения своих нестоличных функций за пределы города, заявил мэр китайской столицы Чэнь Цзинин в отчете правительства Пекина, сообщает ЕНВ.

Собственно из города будут выведены более 40 госпредприятий. В рамках выноса структур, не несущих столичных функций, также намечено перемещение оптовых рынков и закрытие загрязняющих производств.

Кроме того, Пекин планирует ограничить численность своего населения на уровне 23 млн. человек к 2020 году в целях борьбы с "болезнями мегаполиса", включающими заторы на дорогах и загрязнение окружающей среды.

В рамках переориентации экономики на сферу услуг в Китая была принята структурная реформа предложения в промышленности. На прошлый год были заявлены планы сократить производство стали на 50 млн. тонн и еще более чем на 150 мл,н тонн производство угля. Задача по сокращению избыточных мощностей в сталелитейной сфере выполняется ускоренными темпами, заявил минувшей осенью пресс-секретарь министерства промышленности и информатизации КНР Чжэн Лисинь.

Метки: Китай

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