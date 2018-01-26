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Общество

25 января 2018, 17:00
УМВД России по Приморскому краю подвело итоги работы за 2017 год
УМВД России по Приморскому краю подвело итоги работы за 2017 год

УМВД России по Приморскому краю подвело итоги работы за 2017 год

Оперативная обстановка в прошлом году характеризовалась снижением общего количества преступлений на 6,5%

Коллегия по итогам работы органов и подразделений УМВД России по Приморскому краю прошла во Владивостоке. Начальник краевого УМВД генерал-майор полиции Николай Афанасьев, выступая с приветственным словом,  отметил, что благодаря своевременным сообщениям  граждан о совершенных или готовящихся преступлениях, деятельности добровольных народных дружин по охране общественного порядка, снижена криминальная напряженность на улицах и в общественных местах, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу УМВД края.

Докладывая об итогах оперативно-служебной деятельности, заместить начальника краевого УМВД Сергей Бартковский подчеркнул, что оперативная обстановка в 2017 году характеризовалась снижением общего количества преступлений на 6,5%. Так, сократилось число убийств (-2%) и фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью (-12,3%), краж (- 14,3%), в том числе квартирных (- 15,9%), карманных (- 6,1%),краж транспортных средств (-14,3%).  Более чем на 10,2% сократилось количество разбойных нападений и на 15,5% - грабежей.

Из незаконного оборота изъято 1186,1 кг наркотических веществ, из них 195 кг – психотропных. На общей площади свыше 100 гектаров полицейскими уничтожено 132 очага дикорастущей конопли и 153 – культивированной.

Сохраняется тенденция к снижению уровня уличной преступности. Благодаря принятым мерам профилактического характера, количество преступлений, совершенных в общественных местах, снизилось на 12,9%,  на улицах населенных пунктов края - на 12,5%.

Число преступлений, совершенных в быту, сократилось на 40%. На 14% снизился уровень подростковой преступности. На 26,8% сокращено количество преступлений, совершенных в отношении иностранных граждан.

За прошедший год органами внутренних дел раскрыто свыше 19,1 тысяч преступлений, в том числе более 3,4 тысяч преступлений тяжкой и особо тяжкой категории и 150, совершенных в составе организованных групп.

В ходе коллегии отмечено, что в Приморье остро стоит вопрос контроля над миграционными потоками. УМВД России по Приморскому краю проведено 2807 проверочных мероприятий. В ходе этих проверок составлено свыше 15,5 тысяч административных протоколов за различные нарушения миграционного законодательства.

В рамках реализации антиалкогольного законодательстваполицейскими проведен ряд профилактических мероприятий, эффективность которых привела к снижению числа преступлений, совершаемых на бытовой почве (-40), тяжких и особо тяжких преступлений против жизни и здоровья (-32,5%) и преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения (-23,4%).

По итогам 2017 года на территории края отмечено снижение общего числа ДТП на 7,8%. Количество автоаварий, в которых водители управляли транспортным средством в состоянии опьянения, сократилось на 12,4%.

В заключение коллегии обозначены приоритетные направления деятельности органов внутренних дел на 2018 год: повышение качества и доступности предоставляемых государственных услуг, укрепление правопорядка и безопасности граждан в общественных местах, совершенствование работы по обеспечению безопасности дорожного движения, профилактика мошенничества, детской безнадзорности, подростковой преступности, защита прав и законных интересов граждан, повышение общественной значимости результатов борьбы с коррупцией, эффективности работы по выявлению и пресечению деятельности организованных групп и преступных сообществ, в особенности связанных с незаконным оборотом наркотиков, оружия и боеприпасов, совершением иных тяжких и особо тяжких преступлений.

Метки: итоги 2017, УМВД

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