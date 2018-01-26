УМВД России по Приморскому краю подвело итоги работы за 2017 год

Коллегия по итогам работы органов и подразделений УМВД России по Приморскому краю прошла во Владивостоке. Начальник краевого УМВД генерал-майор полиции Николай Афанасьев, выступая с приветственным словом, отметил, что благодаря своевременным сообщениям граждан о совершенных или готовящихся преступлениях, деятельности добровольных народных дружин по охране общественного порядка, снижена криминальная напряженность на улицах и в общественных местах, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу УМВД края.

Докладывая об итогах оперативно-служебной деятельности, заместить начальника краевого УМВД Сергей Бартковский подчеркнул, что оперативная обстановка в 2017 году характеризовалась снижением общего количества преступлений на 6,5%. Так, сократилось число убийств (-2%) и фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью (-12,3%), краж (- 14,3%), в том числе квартирных (- 15,9%), карманных (- 6,1%),краж транспортных средств (-14,3%). Более чем на 10,2% сократилось количество разбойных нападений и на 15,5% - грабежей.

Из незаконного оборота изъято 1186,1 кг наркотических веществ, из них 195 кг – психотропных. На общей площади свыше 100 гектаров полицейскими уничтожено 132 очага дикорастущей конопли и 153 – культивированной.

Сохраняется тенденция к снижению уровня уличной преступности. Благодаря принятым мерам профилактического характера, количество преступлений, совершенных в общественных местах, снизилось на 12,9%, на улицах населенных пунктов края - на 12,5%.

Число преступлений, совершенных в быту, сократилось на 40%. На 14% снизился уровень подростковой преступности. На 26,8% сокращено количество преступлений, совершенных в отношении иностранных граждан.

За прошедший год органами внутренних дел раскрыто свыше 19,1 тысяч преступлений, в том числе более 3,4 тысяч преступлений тяжкой и особо тяжкой категории и 150, совершенных в составе организованных групп.

В ходе коллегии отмечено, что в Приморье остро стоит вопрос контроля над миграционными потоками. УМВД России по Приморскому краю проведено 2807 проверочных мероприятий. В ходе этих проверок составлено свыше 15,5 тысяч административных протоколов за различные нарушения миграционного законодательства.

В рамках реализации антиалкогольного законодательстваполицейскими проведен ряд профилактических мероприятий, эффективность которых привела к снижению числа преступлений, совершаемых на бытовой почве (-40), тяжких и особо тяжких преступлений против жизни и здоровья (-32,5%) и преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения (-23,4%).

По итогам 2017 года на территории края отмечено снижение общего числа ДТП на 7,8%. Количество автоаварий, в которых водители управляли транспортным средством в состоянии опьянения, сократилось на 12,4%.

В заключение коллегии обозначены приоритетные направления деятельности органов внутренних дел на 2018 год: повышение качества и доступности предоставляемых государственных услуг, укрепление правопорядка и безопасности граждан в общественных местах, совершенствование работы по обеспечению безопасности дорожного движения, профилактика мошенничества, детской безнадзорности, подростковой преступности, защита прав и законных интересов граждан, повышение общественной значимости результатов борьбы с коррупцией, эффективности работы по выявлению и пресечению деятельности организованных групп и преступных сообществ, в особенности связанных с незаконным оборотом наркотиков, оружия и боеприпасов, совершением иных тяжких и особо тяжких преступлений.