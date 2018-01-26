"Солярка" в Приморье стоит дороже хорошего бензина

Уже сегодня дизельное топливо стоит дороже бензина. Солярка же, считающаяся производным продуктом, по логике вещей должна дешеветь, однако, цена на нее неуклонно ползет вверх. Руководители АЗС признаются: причину аномального явления от них скрывают в Москве, сообщает ЕНВ.

95-й бензин в Приморье к концу января 2018 года стал стоить дешевле топлива, которым заправляют трактора, комбайны, грузовые и легковые автомобили. Стоимость "АИ 95" варьируется от 41,2 до 41,8 рубля, тогда как дизель на различных АЗС Приморского края, в среднем, предлагают от 44 р. за литр. При этом, цена на 98-й бензин практически сравнялась с дизелем и также составляет от 44 рублей в литровом измерении. Спецкор ЕНВ попытался выяснить причину такого недоразумения, ведь очевидно и понятно, что цена на солярку в России всегда была раза в два меньше, чем на бензин. Для обладателей транспорта с дизельными двигателями экономия на топливе оказывалась значительной.

Руководитель компании "Бензо" Игорь Лапчук прокомментировал коротко: никакой информации по этому поводу нет. "От нас тоже все скрывают, говорят, знает только Москва, поэтому ничего конкретного сказать не могу", - заявил он. В других компаниях от комментариев просто отказались. Пытаясь разобраться в сути роста цен, нам приходится опираться на логику.

Во-первых, действующие тарифы зависят больше от рыночных факторов, нежели от затрат на производство ведь очевидно, что диапазон применения бензина гораздо уже, нежели дизеля. Таким образом, возможно, спрос, возникший на дизтопливо, вырос. Это позволяет реализаторам горючего обогащаться.

Во-вторых, объем получаемой солярки меньше, чем объем любого бензина, производимого из одной тонны нефти. Немаловажным фактором, также, является и рост мировых цен на нефть.

И, в-третьих, как считают специалисты, большие объемы продажи солярки из России за границу привели к естественному дефициту бензина в родной стране. Отсюда, логичный вывод, что поиск поставщиков у владельцев автозаправочных станций распространился на отдаленные регионы, что привело к дополнительным расходам на транспортировку и росту цен. Но все наши предположения остаются предположениями, пока Москва оставляет вопрос о росте цена на дизель в стране без комментариев.

Политолог, руководитель Центра социальных инноваций "Черный куб" Юрий Коломейцев уверен, что рост цен на все в России, в том числе, и на бензин, является прямой "заслугой" кабинета министров. "Честно сказать, я удивляюсь, почему у нас литр 92-го бензина еще не стоит 100 рублей. Ситуация с правительством, в этой связи, напоминает пример с футболом: вся страна знает как играть, а только 11 игроков – нет. Политика и экономика России давно и неразрывно связаны. В ожидании главного события, выборов президента РФ, конечно, мотивирует "сильных мира сего" всеми силами сдерживать рост цен. Как именно это будет происходить – другой вопрос", - отметил он.