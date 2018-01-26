Прокуратура Приморского края провела проверку сферы долевого строительства в регионе

Прокуратурой Приморского края проанализировано состояние законности в сфере долевого строительства многоквартирных домов и иных объектов недвижимого имущества на территории края. В ходе проверок, выявлялись нарушения в деятельности застройщиков, сообщает ЕНВ со ссылкой на ведомство.

В настоящее время на территории региона с привлечением денежных средств граждан – участников долевого строительства в рамках законодательства, регламентирующего участие в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости силами 58 застройщиков строится 103 объекта долевого строительства.

В ходе проверок, проведённых органами прокуратуры края, выявлялись нарушения в деятельности застройщиков.

К примеру, вскрыты факты неисполнения застройщиками обязанностей по размещению необходимых документов на официальном сайте в сети Интернет.

В частности, прокуратурой Ленинского района г. Владивостока, установлено, что вопреки требованиям действующего законодательства, застройщиком не размещено действующее разрешение на строительство многоквартирного дома, возводимого на условиях участия в долевом строительстве.

В связи с этим руководителю организации-застройщика внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, нарушения закона устранены. По инициативе прокуратуры организация-застройщик и её руководитель привлечены к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в виде штрафа на сумму 206 тыс. руб.

Уссурийским городским прокурором выявлен факт привлечения застройщиком денежных средств граждан для строительства многоквартирного дома в отсутствие разрешительной документации.

В связи с этим, городским прокурором застройщику внесено представление, требования об устранения нарушений которого удовлетворены. Организация и её руководитель привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.28 КоАП РФ в виде штрафа на общую сумму 520 тыс. руб.

Прокурорами Ленинского, Советского, Первореченского, Фрунзенского районов г. Владивостока, Уссурийским городским прокурором пресечены нарушения закона, связанные с несоответствием требованиям закона договоров участия в долевом строительстве.

В ходе проверочных мероприятий органами прокуратуры края давалась оценка соответствию строительных материалов, применяемых при строительстве домов, проектной документации и обязательным требованиям.

Имели место нарушения, связанные с ненадлежащим исполнением застройщиками обязанностей по своевременному информированию участников долевого строительства об изменении срока передачи объекта долевого строительства.

Так, в ходе проведенной прокуратурой Надеждинского района проверки установлено, что информация и предложение об изменении предусмотренного договором срока передачи объекта долевого строительства направлена застройщиком участникам долевого строительства с нарушением установленного законом срока. В связи с этим прокурором руководителю организации внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено.

Непосредственно прокуратурой края в рамках надзорных мероприятий особое внимание уделено соблюдению требований закона при реализации полномочий уполномоченным органом контроля - инспекцией регионального строительного надзора и контроля в области долевого строительства Приморского края.

В ходе проверок выявлялись факты ненадлежащей реализации инспекцией контрольно-надзорных полномочий по проверке отчетности организаций – застройщиков, принятия немотивированных решений об отказе во включении граждан в реестр лиц, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены, нарушения порядка проведения внеплановых проверок, непринятия мер ответственности к застройщикам при наличии к тому оснований.

По указанным фактам прокуратурой края в администрацию края внесено 3 представления, которые рассмотрены и удовлетворены, приняты меры к устранению нарушений закона.

На особом контроле в прокуратуре края находятся и вопросы, связанные с завершением строительства, оформлением исходно-разрешительной документации и вводом в эксплуатацию расположенных на территории региона "проблемных" домов, возведение которых осуществляется уже длительное время.

Принятые в 2017 году органами прокуратуры края меры координационного и надзорного характера оказали определенное положительное влияние на состояние законности в указанной сфере.

В частности, отмечается сокращение числа лиц, включенных в реестр граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены.

Сократилось количество "проблемных" домов, расположенных на территории региона, в декабре 2017 года в установленном законом порядке администрацией Партизанского городского округа выдано разрешение на ввод в эксплуатацию "проблемного" дома № 20/1 по ул. Замараева в г. Партизанске.

Кроме того, 18.12.2017 ТСЖ "Славянская, 17" получено разрешение на ввод в эксплуатацию "проблемного" объекта "Жилой дом по ул. Славянская, 17 в г. Владивостоке. Блок-секция № 7. 1 очередь строительства".

Фактически завершены строительством 2 "проблемных" дома по ул.ул. Зейская, 10-12, Кипарисовая, 2 в г. Владивостоке.

Успешно реализуются Закон Приморского края от 29.11.2016 № 30-КЗ, а также принятое в целях исполнения указанного Закона постановление Администрации Приморского края от 09.02.2017 № 37-па, в соответствии с которыми производятся денежные выплаты пострадавшим участникам долевого строительства, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов на территории Партизанского городского округа.

В целом, по результатам проверок соблюдения законодательства в сфере долевого строительства многоквартирных домов органами прокуратуры края выявлено 82 нарушения закона, в целях устранения которых внесены 52 представления, по инициативе прокуроров 26 лиц привлечено к административной ответственности, объявлено 4 предостережения, в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в органы предварительного расследования направлен 1 материал, по результатам рассмотрения которого возбуждено уголовное дело.

Реализация надзорных мероприятий на данном направлении будет продолжена прокуратурой края в текущем году.