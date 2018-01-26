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В мире

25 января 2018, 14:20
Министр финансов США Стив Мнучин на Международном экономическом форуме в Давосе

США приняли новые санкции в отношении китайских и северокорейских лиц

В их числе северокорейская фирма, расположенная во Владивостоке

Соединенные Штаты приняли новые санкции в отношении китайских и северокорейских фирм и частных лиц, которые, по мнению Вашингтона, поддерживают режим Ким Чен Ына, а также программу развития ядерного оружия в КНДР, сообщает ЕНВ со ссылкой на South China Morning Post.

Новые санкции США имеют цель снизить поток товаров и ресурсов, имеющих решающее значение для развития экономики Северной Кореи. В первую очередь, это касается нефти, электроники и металлов.

Ранее Совбез ООН и власти США уже вводили аналогичные санкции. Министр финансов США Стив Мнучин тогда заявил: "Правительство США вводит санкции в отношении незаконных участников сделок с КНДР в Китае, России и других странах, которые работают в угоду северокорейским финансовым институтам". "Мы подвергаем санкциям дополнительные нефтяные, судоходные и торговые компании, которые продолжают обеспечивать Северную Корею и, таким образом, поддерживают ядерные амбиции этого режима", - заявил глава Минфина по случаю принятия нового пакета санкций.

На этот раз в числе организаций, которые попали под действие санкций, оказались две китайские торговые фирмы, а также северокорейские компании и банки, имеющие представительства, в основном, в Китае и России. Следует отметить, что санкциям подверглись и северокорейские судоходные компании, а также шесть конкретных судов.

Американское казначейство не скрывает, что эти действия направлены на ослабление политического режима Северной Кореи. Кроме того, санкции направлены на то, чтобы запретить физическим лицам и компаниям из США, а также иностранным банкам и фирмам с американскими капиталом вести бизнес с КНДР.

Многие из юридических лиц, на которых распространились санкции, были связаны с корпорацией Korea Ryonbong General Corporation, занимающейся обеспечением оборонной промышленности Северной Кореи. Большинство из фирм, попавших в санкционный список, расположены в городах КНР и РФ на границе с Северной Кореей, и сопровождают поставку грузов в Северную Корею. Одно из представительств компании Ryonbong находится в Абхазии, где, по данным Казначейства США, работали северокорейские рабочие, которых Пхеньян использует для получения иностранной валюты.

Пять других человек работали в северокорейских банках в китайских городах Далянь и Шэньян, а также во Владивостоке. Два китайских предприятия, Beijing Chengxing Trading Co. и Dandong Jinxiang Trade Co., также оказались в санкционном списке из-за продажи металла в КНДР.

Пять северокорейских судоходных компаний и шесть судов были занесены в черный список, из-за того, что они поставляли в КНДР нефть и уголь. Кроме того, в санкции также вошли северокорейское министерство нефтяной промышленности, которое, как отмечают в правительстве США, "может повлиять на любого иностранного поставщика нефти, ведущего бизнес с организациями КНДР".

Метки: Владивосток, КНДР, корейский кризис, Мнучин, санкции, суда, США, фирмы

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