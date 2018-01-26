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Экономика

25 января 2018, 13:00
Более 6 миллиардов рублей намерен вложить инвестор в создание морской фермы в Приморье

Более 6 миллиардов рублей намерен вложить инвестор в создание морской фермы в Приморье

Она будет находиться в бухте Краковка

Компания "Звезда Востока" подала заявку на получение статуса резидента Свободного порта Владивосток. В рамках преференционного механизма инвесторы намерены реализовать в Приморском крае проект по выращиванию гребешка, мидии, ламинарии, морского ежа и трепанга, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу администрации Приморья.

Планируется, что морские плантации будут размещены на южном побережье Приморья в бухте Краковка. Ферма по разведению и выращиванию особо ценных видов морских гидробионтов сможет производить до 13,5 тысяч тонн продукции в год. Морепродукты с высокими потребительскими качествами будут представлены на продовольственном рынке региона. "Первый урожай мы планируем получить в 2021 году", – отметил генеральный директор ООО "Звезда Востока" Алексей Луканин.

В настоящее время проект потенциального резидента одобрен. Ожидается, что общий объем вложений в создание нового производства составит более 6 миллиардов рублей. На новом предприятии будет создано 191 рабочее место.

Отметим, по информации Корпорации развития Дальнего Востока, в рамках исполнения федерального закона "О свободном порте Владивосток", подписанного Президентом России Владимиром Путиным в 2015 году, заключено уже около 400 соглашений с резидентами СПВ в Приморье на общую сумму более 350 миллиардов рублей с перспективой создания в крае более 30 тысяч рабочих мест.

Метки: инвестор, морская ферма, СПВ

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