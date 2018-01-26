Рыболовное судно "Восток" пропало у берегов Приморья

Рыболовное судно "Восток" с 21 человеком на борту, следовавшее в Японском море из порта Тонхэ Южной Кореи в порт Холмск Сахалинской области, не выходит на связь после того, как на нем сработал аварийный радиобуй , сообщает ЕНВ.

Как собщили в департаменте гражданской защиты Приморского края, сигнал подан с судна, принадлежащего ООО "ДВ Флот" города Невельск в 5:01 утра. На судне находится 21 человек.

"В Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России поступило сообщение капитана Владивостокского морского спасательного координационного центра о том, что в 200 км южнее мыса Гамова произошло срабатывание аварийного радиобуя, принадлежащего рыболовному судну "Восток". По предварительным данным на борту судна находится 21 человек. Все попытки связаться с судном не принесли результата", - сообщили в краеом МЧС.

Сигнал в Морской координационный центр поступил от МСКЦ Республики Корея. Предположительно, судно находится в нейтральных водах. Погода в районе поисков штормовая.

К месту срабатывания радиобуя убыл сторожевой пограничный корабль береговой охраны. К выходу готовится морской спасательный буксир. В район поиска вылетел вертолёт МИ-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России и вертолёт Министрерства обороны МИ-8 МТВ.