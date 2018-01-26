Виктор Помелов: Профессионалам всегда есть чем заняться даже в условиях кризиса

В декабре 2017 года в одной из старейших юридических компаний Приморья – Владивостокском филиале международной юридической фирмы "Русин и Векки" – сменился руководитель. Новым главой Филиала стал экс-глава Корпоративно-правовой службы Транспортной группы FESCO на Дальнем Востоке Виктор Помелов. В интервью ЕНВ Виктор Валерьевич рассказал о нынешнем состоянии рынка юридических услуг и перспективах развития компании в новом году.

Виктор Валерьевич, вы – специалист с огромным практическим опытом работы в международных и крупных российских коммерческих компаниях. Почему решили "перепрофилироваться" на сектор оказания консалтинговых услуг?

На самом деле, с Международной юридической фирмой "Русин и Векки" я знаком очень давно, и с ее Управляющим Партнером Сергеем Леонидовичем Лазаревым, очень уважаемым мной человеком и профессионалом, нас связывает многолетняя дружба. Профессионализм фирмы, ее нестандартные подходы к решению сложных задач, всегда вызывали мое искреннее уважение. Поэтому, когда в конце прошлого года я получил от Сергея Леонидовича предложение возглавить офис фирмы во Владивостоке, практически не раздумывая, согласился.

До этого предложения я много лет проработал в крупных компаниях, пройдя путь от юриста до руководителя юридического подразделения, а также заместителя генерального директора по корпоративным и правовым вопросам. Я никогда не мог ограничиться выполнением только своих функциональных обязанностей, мне всегда были интересны все аспекты работы компании. Часто я просил свое руководство доверить мне больший круг вопросов, или даже вызывался разрешать проблемы, напрямую не связанные с моей текущей компетенцией в рамках должностной инструкции. Поэтому, наверное, и моя карьера всегда стремительно росла вверх. Впрочем, дело не столько в ней самой, карьера меня практически никогда не интересовала, в отличие от механизмов работы бизнес-компании. Мне, действительно, всегда было интересно, как работают все механизмы внутри Компании, и как они должны работать.

Наверное, именно желание постоянно разбираться в новых вопросах, решать новые задачи и привела меня в консалтинговый бизнес, который мне представляется невероятно динамичным и сложным. Так что этот переход в консалтинг – своего рода вызов для меня, представляющий возможность собственного профессионального роста и одновременно реализации накопленного профессионального опыта и практических навыков.

"Русин и Векки" - единственная международная компания в сфере предоставления юридических услуг, работающая в нашем регионе с 90-х годов до сих пор. В чем секрет ее долголетия?

Действительно, ООО "Международная Юридическая Фирма "Русин и Векки" на сегодняшний день является старейшей юридической консалтинговой компанией с иностранным участием, работающей на территории Владивостока, в частности, и Дальнего Востока России, в целом. В ноябре прошлого года фирма отметила 22 года присутствия на рынке Дальнего Востока и 26-ю годовщину оказания услуг в России. Напомню, что первый офис "Русин и Векки" был открыт в Москве в 1991 году. Сегодня российские офисы фирмы работают в Москве, Владивостоке и Южно-Сахалинске, что дает возможность оказывать услуги нашим Клиентам по любым вопросам юридического и корпоративного сопровождения бизнеса и защиты их интересов фактически 24 часа в сутки.

Я уверен, что секрет такого долголетия заключается в высокопрофессиональной команде юристов, а также в незыблемой вере партнеров фирмы в потенциал Дальнего Востока. "Русин и Векки" традиционно строит свою работу и взаимоотношения с Клиентами исключительно на основе предоставления услуг высокого качества. Подход Компании заключается в уважении результатов работы наших клиентов, незыблемости их прав и законных интересов. Это значит, что основной целью фирмы является решение проблем, с которыми пришли к нам Клиенты, а не извлечение прибыли за счет необоснованного увеличения их расходов. Подтверждением этому является тот факт, что со многими Клиентами "Русин и Векки" сотрудничает уже не один десяток лет. Сегодня Компания представляет своим Клиентам профессиональные юридические услуги по конкурентоспособным ставкам.

Прежним руководителем Владивостокского офиса Компании была кандидат юридических наук, нынешний замдиректора Юридической школы ДВФУ Наталья Присекина. Она довольно известный человек в научных и профессиональных кругах, остается ли она в составе "Русин и Векки"?

Да, конечно! Наталья Геннадьевна остается в фирме в качестве старшего партнера, и я этому очень рад. Наталья Геннадьевна возглавляла офис Русин и Векки в г. Владивостоке с момента его основания в 1995 г. За этот период для Компании она сделала очень много. В настоящее время Наталья Геннадьевна, сложив с себя часть административных функций, сосредоточила свое внимание на вопросах развития Фирмы и отношений с ключевыми Клиентами. Могу добавить, что решение Управляющего Партнера С.Л. Лазарева пригласить меня в "Русин и Векки" на должность директора филиала во Владивостоке – это не замена "игроков на поле", а выстроенный путь на формирование эффективной команды, прежде всего, для усиления позиций фирмы в дальневосточном регионе.

Кстати, об услугах. Каков сейчас характер предоставляемого Владивостокским офисом сервиса? Кто сегодня среди ваших клиентов? Можете ли Вы поделиться конкретными примерами сопровождения на глобальном и общероссийском рынках, осуществляемого юристами "Русин и Векки" в настоящее время, конечно, с учетом коммерческой тайны?

Юристы "Русин и Векки" обеспечивают сопровождение корпоративных сделок иностранных компаний с участием российских партнеров и без них. Мы предоставляем услуги в областях корпоративного, коммерческого, трудового, налогового, земельного, антимонопольного и морского права, слияния и поглощения компаний, разрешения споров, работаем по законодательству о природных ресурсах, об охране окружающей среды и т.д.

Клиенты "Русин и Векки" участвуют во внешнеэкономических сделках и осуществляют привлечение иностранных инвестиций в российские проекты. Среди наших партнеров, например, компании, занятые в сфере разведки и добычи полезных ископаемых, в том числе, нефти и газа на шельфе Сахалина на основе соглашений о разделе продукции (СРП). Также среди наших клиентов компании, обеспечивающие строительство целых заводов и производственных линий, производители алкогольной продукции, представители гостиничного и туристического бизнеса и др.

В процессе реализации вышеназванных проектов юристами фирмы было успешно выполнено большое количество важных поручений, в том числе:

содействие проведению крупномасштабных международных морских перевозок оборудования и персонала на неосвоенное побережье для проведения уникальных буровых работ;

приведение применения современных технологий захоронения отходов, получаемых в результате бурения, в соответствие с требованиями российского законодательства по защите окружающей среды и соглашений о разделе продукции;

консультации по российскому и международному законодательству в сфере локализации разливов нефти;

структурирование договорных отношений, связанных со строительством нефте- и газопроводов и заводов по производству сжиженного природного газа;

сопровождение сделок, связанных со строительством оффшорной платформы для добычи нефти и газа.

И многое другое.

Фирма регулярно оказывает юридическую поддержку и обеспечивает сопровождение проектов, реализуемых инвесторами в лесной и угольной отраслях промышленности Дальнего Востока. Также мы обеспечиваем согласование действий хозяйствующих субъектов с антимонопольными органами и юридическое сопровождение сделок по приобретению компаний.

Компания оказывает консультационную поддержку международным и отечественным клиентам по широкому спектру вопросов трудового законодательства.

"Русин и Векки" предоставляет услуги в отношении различных объектов интеллектуальной собственности, в том числе, в области разработки товарных знаков и знаков обслуживания, а также оказывает услуги по международным регистрациям товарных знаков. Патентные поверенные компании представляют интересы своих клиентов в отношении объектов интеллектуальной собственности в судах Российской Федерации, а также при рассмотрении дел в Палате по патентным спорам Патентного ведомства РФ.

Международная юридическая фирма "Русин и Векки" представляет своих клиентов в судах общей юрисдикции и арбитражных судах на всех этапах судопроизводства на территории России, в международных арбитражных судах, а также в судах США.

Отразился ли последний экономический кризис на рынке предоставления юридических услуг в нашем регионе?

Рынок юридических услуг очень чувствителен к экономическим колебаниям во всех их проявлениях. В то же время, кризис играет и на пользу рынку профессиональных юридических услуг. Ведь когда рынок стремительно развивается, большинство его участников машинально двигаются вперед, не задумываясь о юридических последствиях их сегодняшних действий. Даже в случаях, ненадлежащего исполнения договорных обязательств, стороны таких договоров не зацикливаются на выяснении отношений, опасаясь упустить возможности, представленные благоприятными условиями на рынке. Выяснение всех отношений, оформление документов отодвигается на второй план, по сути, на обозримое будущее.

А вот когда начинается рецессия, и прибыль начинает стремительно уменьшаться, в такие моменты бизнес начинает вспоминать о не надлежаще исполненных обязательствах контрагентами, неоплаченных, но оказанных услугах и прочих долгах, взыскание которых оказывается очень кстати, в пределах сроков исковой давности, конечно. И здесь собственные юридические подразделения и внешние юридические компании оказываются очень даже востребованы.

Но в данном случае необходимо отметить, что такое поведение присуще исключительно начинающим и молодым предпринимателям. Зрелый бизнес со сложившейся корпоративной культурой никогда не забывает о защите своих прав и законных интересов, ведь в таких случаях цена ошибки может быть фатальной, а стоимость юридических услуг внешнего консультанта ничтожно мала по сравнению с предполагаемой прибылью проектов, находящихся в реализации. Кстати, хочу сказать, что зрелый бизнес более охотно пользуется услугами внешних консультантов, чем компании, которые только набирают обороты. И речь здесь не в объеме выручки, или размере бизнеса, я говорю именно о подходе к самому предпринимательству, его философии, когда важны только результаты, а не процесс участия. Профессиональной команде всегда есть, чем заниматься независимо от состояния экономики.

Каковы планы у "Русин и Векки" на этот год?

Планов, как всегда, множество. В результате совместных действий Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и органов власти на местах, в настоящее время уделяется огромное внимание экономическому и социальному развитию Дальнего Востока, что нашло свое отражение в соответствующей Федеральной целевой программе. Как результат, сегодня мы видим большой интерес как иностранных, так и российских инвесторов к проектам, реализуемым на территории Дальнего Востока. Растет количество резидентов Свободного порта Владивосток и Территорий опережающего развития. В стадии переговоров находится множество совместных проектов с участием иностранного капитала. Именно развитие подобных инициатив и определяет планы развития и работы "Русин и Векки" в ближайшей перспективе.