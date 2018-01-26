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Общество

25 января 2018, 12:30
Авиакомпания "Аврора" подвела итоги 2017 года

Авиакомпания "Аврора" подвела итоги 2017 года

В 2017 году авиакомпания увеличила пассажиропоток на 12,5%

Авиакомпания "Аврора", входящая в группу компаний "Аэрофлот", подвела итоги производственной деятельности за прошлый год. В 2017 году компания перевезла 1 548 221 пассажира, что на 12,5% больше, чем в 2016 году, сообщает ЕНВ.

Пассажиропоток авиакомпании распределился следующим образом: 1 163 653 человека осуществили перелёт на внутренних линиях, 384 568 – на международных.

В 2017 году социально значимыми рейсами "Авроры" внутри Сахалинской области воспользовались 63 291 пассажир. 36 216 пассажиров было перевезено на рейсах внутри Приморского края, что на 43 % больше, чем в 2016 году. На межрегиональных субсидированных рейсах в 2017 году было перевезено 58 246 пассажиров.

Количество выполненных рейсов увеличилось на 28% - до 24 213, из них на внутренних воздушных линиях было выполнено 19 244 рейса, что на 30 % больше, чем в 2016 году. На международных направлениях было выполнено 4 969 рейсов, что на 23% больше, чем в предыдущем году.

Пассажирооборот за 12 месяцев 2017 года составил 2 363 653 тыс. пассажирокилометров, что на 6% больше, чем в 2016 году. Производственный налёт в 2017 году достиг показателя в 45 672,55 часов, что на 16% больше, чем в 2016 году. Почты и груза в 2017 году перевезено 7 947,96 тонн.

Рост производственных показателей во многом обусловлен расширением парка воздушных судов и развитием маршрутной сети авиакомпании.

В 2017 году "Аврора" получила два воздушных судна - Q400 и DHC-6. В настоящее время парк воздушных судов "Авроры" насчитывает 24 самолёта: 10 среднемагистральных Airbus А319, одиннадцать DHC-8 и три внутрирегиональных самолёта DHC-6 Twin Otter.

2017 год был отмечен открытием регулярных внутренних рейсов Хабаровск - Тында, Владивосток - Комсомольск-на-Амуре, Магадан - Петропавловск-Камчатский, Кавалерово - Хабаровск, Дальнереченск - Хабаровск. В 2017 году были открыты внутрикраевой рейс Дальнереченск - Восток и международный - Владивосток – Токио.

В прошедшем году "Аврора" стала победителем престижной премии "Крылья России - 2016" в номинации "Авиаперевозки на региональных маршрутах" по итогам 2016 года и лауреатом Бизнес-Премии Приморья - 2016 в номинации "Компания года Приморского края".

Метки: Аврора, итоги 2017

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