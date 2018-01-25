В Приморье появится международный медицинский кластер по подобию медцентра в "Сколково"

На федеральном портале проектов нормативных актов был опубликован проект федерального закона о внесении изменений в ФЗ о международном медицинском кластере и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации, подготовленный Минвостокразвития России, сообщает ЕНВ.

Поправки предусматривают возможность создания международного медицинского кластера на территории Приморского края с прилегающим распространением на новую территорию действия положений федерального закона. При это организация деятельности нового кластера ничем не будет отличаться от Московского. Например, соблюдение таких же стандартов, принципов работы.

Международный медицинский кластер на территории Приморского края создается и функционирует в целях развития медицинской деятельности по оказанию медицинской помощи, совершенствования качества медицинской помощи, проведения научных исследований, организации образовательной деятельности в области охраны здоровья граждан, содействия созданию новых лекарственных препаратов, медицинских технологий и медицинских изделий, а также развития международного сотрудничества в указанных сферах.

Как отмечают авторы проекта изменений в закон, принятие акта позволит уменьшить количество административных барьеров, препятствующих в настоящее время привлечению на территорию Приморского края, в том числе свободного порта Владивосток передовых медицинских технологий и стандартов, а также объединить усилия государства и частного бизнеса для интенсивного развития медицины, научных исследований и образования в области охраны здоровья.