По результатам таможенных проверок Дальневосточная таможня доначислила более миллиарда рублей

В 2017 году должностными лицами подразделений таможенного контроля после выпуска товаров Дальневосточного региона проведено 479 форм таможенного контроля, в том числе 414 таможенных проверок. В результате доначислено таможенных платежей, пеней, наложено штрафов – 1 млрд. 18 млн рублей, взыскано более 716 млн рублей (70,3% от доначисленной суммы), сообщает ЕНВ со ссылкой на теруправление.

Результативность таможенных проверок, проводимых на основе информации о наличии признаков нарушения права Евразийского экономического союза в сфере таможенного регулирования и законодательства Российской Федерации о таможенном деле, составила 87,9%. 305 из 347 таможенных проверок явились результативными, что на 5,9 процентных пунктов превышает целевой показатель Комплексной программы развития ФТС России на период до 2020 года.

В расчете на одно должностное лицо подразделения таможенного контроля после выпуска товаров доначисления составили 12,4 млн рублей, взыскания – 8,7 млн рублей.

При перевыполнении планового количества таможенных проверок на 29% в расчете на одну проверку сумма доначисленных таможенных платежей и наложенных штрафных санкций составила 2,5 млн рублей, сумма взысканных таможенных платежей - 1,7 млн рублей.

Возбуждено 605 дел об административных правонарушениях (АП) и 10 уголовных дел.

В 2017 году подразделениями таможенного контроля после выпуска товаров таможен Дальневосточного региона во взаимодействии с правоохранительными и иными контролирующими органами проведено 114 проверок (в том числе 16 скоординированных контрольных мероприятий), передано государственным контролирующим органам 85 материалов.

В результате проверок, проведенных с налоговыми органами, таможенными органами доначислено 186,8 млн рублей, взыскано 56,5 млн рублей. По результатам проведенных скоординированных контрольных мероприятий таможенными органами доначислено таможенных платежей, пеней, наложено штрафов в сумме 58,4 млн рублей, взыскано – 23,5 млн рублей.

По результатам взаимодействия с государственными правоохранительными и контролирующими органами возбуждено 13 дел об административных правонарушениях, 1 уголовное дело по ст. 180 УК РФ, изъято 2 550,85 кг товаров (с признаками контрафактных), налоговыми органами доначислено налогов, пеней, штрафов в сумме 59 млн рублей, отказано к возмещению НДС – 1,9 млн рублей.