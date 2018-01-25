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Политика

25 января 2018, 00:00
Россияне смогут свободно собирать валежник для собственных нужд

Россияне смогут свободно собирать валежник для собственных нужд

Сбор поваленных деревьев помогает жителям в сельской местности отапливать свои дома, в которых используется печное отопление

Государственная Дума рассмотрит в первом чтении изменения в Лесной кодекс Российской Федерации, которые позволят гражданам заготавливать валежник для собственных нужд. Соответствующие поправки в статью 32 Лесного кодекса внесла на рассмотрение Госдумы группа депутатов во главе с первым зампредом Комитета Госдумы по природным ресурсам Владимиром Сысоевым (ЛДПР), сообщает ЕНВ со ссылкой на "Парламентскую газету".

В пояснительной записке к документу, указано, что заготовка валежника и древесной зелени проводится с помощью сбора и не связана с вырубкой лесных насаждений и лесосечными работами.

В этой связи, продолжают авторы инициативы, заготовка валежника должна иметь предусмотренный гражданским законодательством правовой режим сбора общедоступных вещей.

Одновременно депутаты указывают, что древесная зелень хвойных и лиственных деревьев является ценным сырьём для получения хлорофилло-каротиновой пасты, витаминной муки, хлорофиллина натрия и входят в число натурального сырья, который можно применять в течение всего года.

Кроме того, сбор валежника позволит очистить леса от захламления и будет содействовать обеспечению пожарной и санитарной безопасности в лесах.

Законопроект, которым разрешается гражданам собирать валежник, внесён в Госдуму 6 марта 2017 года.

До настоящего времени из-за отсутствия понятия "валежник" в законодательстве его сборщики считаются нарушителями.

Ведущий политолог, директор Центра социальных инноваций "Чёрный куб" Юрий Коломейцев настроен к инициативе довольно скептически: "Практически каждый год в течение последних 25 лет данная проблема подымается всякий раз, причем, перед выборами, а так наш народ всегда топил печи, только возникает закономерный вопрос - откуда он брал дрова, и, в большинстве случаев, получается, что он их "крал" у государства".

Напомним, что в декабре 2016 года депутаты Законодательного Собрания Приморского края обратились к председателю Государственной Думы Вячеславу Володину по вопросу внесения изменений в Лесной кодекс. Парламентарии предлагали обратить внимание федеральных законодателей на актуальный для многих российских регионов вопрос заготовки гражданами валежника для собственных нужд, в частности, для отопления. В настоящее время в Лесном кодексе отсутствует такое понятие, как "сухостойная, ветровальная, буреломная древесина или валежник". По мнению депутатов, принятие поправок позволит гражданам вполне легально, не опасаясь, что их накажут, заготавливать дрова. Кроме того, уборка такой древесины, которая легко воспламеняется, позволит защитить лес от пожаров, будет способствовать улучшению санитарного состояния лесных участков.

Метки: валежник, Госдума

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