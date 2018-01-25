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Экономика

24 января 2018, 17:50
Дни индийского и европейского инвесторов впервые пройдут на Дальнем Востоке России

Дни индийского и европейского инвесторов впервые пройдут на Дальнем Востоке России

Об этом стало известно на совещании у Трутнева

На Дальнем Востоке России в 2018 году впервые пройдут Дни индийского и европейского инвесторов – об этом стало известно в ходе совещания у заместителя председателя правительства РФ – полномочного представителя президента России в ДФО Юрия Трутнева. Темой совещания стало подведение итогов работы по развитию Дальнего Востока в 2017 году и определение приоритетных задач на 2018 год, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития.

Как сообщил заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока Александр Крутиков, всего в 2017 году для развития международного сотрудничества в ДФО при участии министерства и полпредства было проведено более 120 мероприятий. В частности, было организовано 90 рабочих переговоров, 6 бизнес-диалогов, пять заседаний межправительственных комиссий, в том числе – первое заседание Межправительственной Российско-Китайской Комиссии по сотрудничеству и развитию Дальнего Востока и Байкальского региона Российской Федерации и Северо-Востока Китайской Народной Республики.

"В этом году планируем расширить сотрудничество еще с 16 странами, среди которых европейские страны и страны АСЕАН – сообщил заместитель министра по развитию Дальнего Востока Александр Крутиков. – Практика прошлого года показала эффективность такой формы работы с иностранным бизнесом, как "День инвестора", поэтому мы планируем провести в этом году Дни индийского и европейского инвестора на Дальнем Востоке России".

По словам Юрия Трутнева, для улучшения инвестиционного климата в макрорегионе недостаточно проводить только институциональные изменения. "Простой вопрос – что нужно сделать, чтобы инвестор повернулся в сторону Российской Федерации? Я немало общаюсь с инвесторами, и мне кажется, что один из мощнейших факторов, которым мы пока не занимались, называется доброжелательность по отношению к бизнесу. Если человек будет проходить все административные процедуры по минимуму, быстро и с хорошим отношением к себе, думаю, это будет значить немало", – отметил вице-премьер. Он также поручил министерству Российской Федерации по развитию Дальнего Востока проработать вопрос проведения Дня российского инвестора.

Напомним, в 2017 году состоялось четыре Дня инвестора. 13 марта и 19 декабря – для бизнесменов из Китая. 28 июня в Хабаровске впервые прошел День корейского инвестора, 18 декабря во Владивостоке также впервые состоялся День японского инвестора. В марте 2018 года во Владивостоке состоится второй День корейского инвестора.

Метки: Дальний Восток, Европа, инвесторы, Индия, мероприятия, развитие

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