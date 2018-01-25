Традиционный брак и сожительство станут одним и тем же?

Член СФ РФ Антон Беляков внес в Госдуму законопроект, вводящий в Семейный кодекс понятие "фактические брачные отношения". Таким образом, предлагается уровнять официальный брак и сожительство. Согласно законопроекту, чтобы брак был признан законным, нужно пять лет прожить вместе или иметь общего ребенка. Эксперты неоднозначно оценивают данное предложение, сообщает ЕНВ.

Сенатор Беляков приводит статистику Минтруда, согласно которой 2016 г. стал годом с минимальным количеством официально зарегистрированных браков в нашей стране за последние 20 лет. Наши соотечественники, по словам Антона Белякова, не считают штамп в паспорте необходимым условием для создания полноценной семьи. Более того, как показали недавние опросы, россияне даже не разделяют понятия брака незарегистрированного и брака официального. На Дальнем Востоке динамика схожая. Согласно опросу Центра социальных инноваций "Чёрный куб" (г. Владивосток), проведенному в июле 2017 года, 47% неженатых и бездетных дальневосточников в возрасте от 21 до 35 лет не хотят заводить семью. В Приморском крае, по данным исследователей, этот показатель выше – 49%.

Коллега Белякова — сенатор Валентина Петренко, входящая в комитет Совфеда по социальной политике, — выразила несогласие с предложением представителя СФ от Владимирской области. По ее мнению, высказанному в СМИ, "эта инициатива разрушает институт семьи как таковой и не способствует укреплению семейных отношений, пониманию, что такое семья, ответственности родителей и, самое главное, ответственности перед детьми, когда они есть".

У приморских экспертов мнение также разделились.

Кандидат политических наук, эксперт Центра социальных инноваций "Черный куб" Наталья Коломейцева считает, что предложение Белякова – хорошая инициатива. "Такое изменение в законе позволит женщинам чувствовать себя более защищёнными в таком браке. Ведь чаще его инициатором все же выступает мужчина, а не женщина. Во всяком случае, законный брак способствует созданию более крепких отношений. Инициатива направлена на поддержание важнейшего института общества – семьи. Конечно, молодые люди, ведущие общее хозяйство, по большому счету, и есть семья, поэтому нет повода не защищать их финансовые права в случае наступления таких негативных обстоятельств, как "развод" – расставание. Но я все равно рекомендовала бы молодым людям заключать законный брак и не столько с точки зрения защиты своих финансовых интересов, сколько в связи с прохождением определенного традиционного обряда – свадьбы, который имеет не последнее значение в отношениях супругов. Кроме того, уже сейчас можно прогнозировать определенные трудности с доказыванием в суде факта совместного проживания на протяжении 5 лет. Даже "айфон" с самым большим объемом памяти не сохранит фото за пять лет, а доказывать придётся их все, не все друзья будут рядом на притяжении 5 лет, да и потом, вы никогда не узнаете, на чью сторону они встанут в итоге. Какова будет судебная практика по этим делам, нам ещё предстоит узнать, а судьям предстоит ее создать", – рассказала политолог и многодетная мать.

Практикующий адвокат Феликс Мамров высказал собственную точку зрения. Он уверен, что в России, исходя из существующего семейного законодательства, нельзя приравнивать брак к сожительству. Хотя бы потому, что в таком случае суды будут завалены исками. "Могут участиться случаи злоупотребления правом. После проживания нескольких лет вместе еще столько же будут судиться. Да и как доказать, что фактически проживал с человеком в браке? Фотография, как предлагается – никакое не доказательство. Мало ли, встречались на отдыхе. В общем, хотите нормальных брачных отношений – вступайте в официальный брак", – пояснил юрист.

Психолог Сергей Верешкин, также, высказал убеждение, что приравнять сожительство к официальному браку нельзя, как нельзя приравнять обычный брак к венчанию в церкви. "Это разные вещи. Но с точки зрения житейской, бытовой и юридической можно было бы уравнять правовые последствия с точки зрения сожительства и брака. Когда живешь с человеком годами, в любом ведь случае на что-то рассчитываешь? И если расстаешься, неправильно, когда один из сожителей забирает себе машину, квартиру, а другой остается ни с чем. Не говоря уже о совместных детях", – прокомментировал эксперт.