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Общество

24 января 2018, 15:50
В ЦСИ "Заря" пройдет серия вечерних мероприятий совместно с московским клубом Untitled

В ЦСИ "Заря" пройдет серия вечерних мероприятий совместно с московским клубом Untitled

Вход будет осуществляться с 26 января по 11 марта только по билетам, приглашениям и аккредитации

С 26 января по 11 марта в ЦСИ "Заря" в рамках проекта "Хрустальный тигр" пройдет серия мероприятий совместно с московским клубом Untitled. Вход осуществляется по билетам, приглашениям и предварительной регистрации, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу организации.

Культовый клуб Untitled, центр современного искусства "Заря" и группировка ЗИП объединились, чтобы помочь "озябшим жителям Владивостока дождаться весны, попутно взрывая танцпол, но при этом, не забыв о просветительских задачах". По замыслу организаторов, тотальная инсталляция группировки ЗИП включает в себя зрителя, меняя его привычное поведение. Так, входная зона ЦСИ "Заря" превратится в пограничный пункт, который впускает гостей на территорию "Хрустального тигра". В ночное время пространство перевоплотится в клуб, в котором стойка-ресепшн становится барной, а коворкинг – местом для арт-ужинов, своеобразных ритуалов посвящения в сообщество "Хрустального тигра".

Впервые ЦСИ "Заря" распахнет свои двери для неспящих гостей и покажет себя с совершенно неожиданной стороны. На протяжении нескольких недель после заката территория "Зари" будет отдана на растерзание азартным ночным хищникам. В программе — танцы под сеты, способные удовлетворить самые разные музыкальные фантазии, гастробарокко ужины для пресытившихся гурманов, интенсив для низкоквалифицированных, но серьезно мотивированных диджеев, лекции самого странного формата для страждущих интеллектуалов — от эстетики взаимодействия до альтернативной кухни.

Напомним, тотальная инсталляция группировки ЗИП "Хрустальный тигр", которая заимствует название у единственного в Приморской игровой зоне казино, откроется в ЦСИ "Заря" 27 января. В основе инсталляции — знаковая система, шифр, ключом к которому становится сам Владивосток — город, сочетающий в себе приметы Европы и Азии, китайский курорт и русский Сан-Франциско, огромный международный порт и закрытая в прошлом территория. "Хрустальный тигр" состоит из экспозиции в одном из выставочных пространств Центра "Заря", уличной скульптуры на территории фабрики, а также из сооружения "бара" совместно с московским ночным клубом Untitled. Проект, над которым работают Евгений Римкевич, братья Василий и Степан Субботины, а также куратор Елена Ищенко, продлится до 15 марта.

Для справки: Untitled Hub – клуб, находящийся в Москве по адресу ул. Петровка, 15 стр.1, сочетающий гастробар, клуб с вечеринками и арт-пространство, где проводятся перформансы современных художников. Главный жанр, с которым работают кураторы Untitled — это ежемесячные арт-ужины, сочетающие кулинарию, партисипаторные практики и визуальное искусство, охватывающее всех присутствующих. Среди мероприятий Untitled: национальные ужины, посвященные как культуре различных республик в составе России, так и обсуждению современных политических конфликтов; абсурдное кабаре от Ивана Горшкова для коллекционеров и гостей ярмарки Cosmoscow; инсценировка популярного телешоу и т.д. Группировка ЗИП — российская художественная арт-группа, созданная в 2009 году в Краснодаре.  Название группы — аббревиатура Краснодарского завода измерительных приборов (ЗИП), где до 2015 года находилась мастерская художников. В своих работах группировка ЗИП обращается к темам труда, сообщества и самоорганизации, превращая свои тотальные инсталляции в утопические пространства для работы, отдыха и взаимодействия. В 2017 году группировка ЗИП стала победителем премии Кандинского в номинации "Проект года".

Метки: Untitled, Анонс, Заря, ЗИП, мероприятия

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