Синдзо Абэ посетит церемонию открытия ОИ в Пхёнчхане, несмотря на конфликт между двумя странами

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в среду заявил, что в следующем месяце он примет участие в церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане, несмотря на продолжающийся двусторонний конфликт по вопросу статуса "женщин для утех", которые были вынуждены оказывать услуги сексуального характера японским военнослужащим во время Второй Мировой войны, сообщает ЕНВ со ссылкой на Kyodo News.

Абэ также выразил готовность провести переговоры с президентом Южной Кореи Мун Джэином, сообщив, что он четко определит позицию Японии по поводу двустороннего соглашения, достигнутого в 2015 году, для урегулирования проблемы защиты так называемых "женщин для утех".

Заявление японского премьера происходит после того, как Мун Джэин в начале этого месяца призвал Японию вновь извиниться перед пострадавшими женщинами и их семьями. В то же время, при принятии соответствующего соглашения в конце 2015 года Токио и Сеул заявляли, что двусторонний акт позволит решить данную проблему "окончательно и необратимо".

Синдзо Абэ также сказал, что хочет обсудить с южнокорейским президентом детали сотрудничества на двусторонней и трехсторонней основе с Соединенными Штатами по вопросу оказания максимального давления на Северную Корею в целях борьбы с ее ядерным и ракетным потенциалом.

Вопрос о "женщинах для утех" был давним источником дипломатической напряженности между двумя странами, так как многие представительницы слабого пола, которые были вынуждены прислуживать в военных лагерях Японии, были именно с Корейского полуострова. В соответствии с соглашением 2015 года Япония извинилась и выразила сожаление по поводу страданий тех женщин и выделила 1 млрд. иен (9 млн. долл. США) южнокорейскому фонду для поддержки выживших жертв и их семей. Власти Южной Кореи в ответ согласилась "приложить усилия" для того, чтобы убрать памятник "женщинам для утех", расположенный вблизи здания японского посольства.

Однако, южнокорейская сторона 9 января официально изменила свое отношение к двустороннему соглашению, заключенной между правительством Абэ и администрацией предшественницы Мун Джэина г-жи Пак Кын Хе. Хотя Сеул заявил, что не будет стремиться к пересмотру соглашения с Японией, власти Южной Кореи хотят, чтобы Токио принял больше мер для поддержки данной категории граждан и их семей.

На Корейском полуострове появились признаки ослабления напряженности после того, как Северная Корея решила присоединиться к участию в Олимпиаде. Учитывая нынешний позитивный настрой в рамках межкорейского диалога, Синдзо Абэ планирует обратить внимание Мун Джэина на то, что успех вокруг проведения международного спортивного события должен рассматриваться отдельно от вопросов безопасности. Об этом японскому изданию Kyodo News поведал источник в правительстве страны. Синдзо Абэ также будет стремиться к сотрудничеству с Мун Джэином, чтобы как можно скорее провести трехсторонний саммит с Китаем и добиться успеха в проведении летних Олимпийских игр 2020 года, которые пройдут в Токио.

Глава Японии долго не сообщал о том, будет ли он присутствовать на церемонии открытия ОИ-2018, которая состоится 9 февраля. Ранее он заявлял, что примет окончательное решение после изучения расписания японского парламента. Со своего возвращения к власти в конце 2012 года Абэ принял участие в церемонии открытия Зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи и церемонии закрытия Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро.