Обсуждения
Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаВ мире
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

Япония

24 января 2018, 14:10
Синдзо Абэ и Мун Джэин

Синдзо Абэ посетит церемонию открытия ОИ в Пхёнчхане, несмотря на конфликт между двумя странами

Недавно между Японией и Южной Кореей обострился конфликт по поводу статуса корейских "жриц любви" японских военных в годы Второй мировой войны

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в среду заявил, что в следующем месяце он примет участие в церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане, несмотря на продолжающийся двусторонний конфликт по вопросу статуса "женщин для утех", которые были вынуждены оказывать услуги сексуального характера японским военнослужащим во время Второй Мировой войны, сообщает ЕНВ со ссылкой на Kyodo News.

Абэ также выразил готовность провести переговоры с президентом Южной Кореи Мун Джэином, сообщив, что он четко определит позицию Японии по поводу двустороннего соглашения, достигнутого в 2015 году, для урегулирования проблемы защиты так называемых "женщин для утех".

Заявление японского премьера происходит после того, как Мун Джэин в начале этого месяца призвал Японию вновь извиниться перед пострадавшими женщинами и их семьями. В то же время, при принятии соответствующего соглашения в конце 2015 года Токио и Сеул заявляли, что двусторонний акт позволит решить данную проблему "окончательно и необратимо".

Синдзо Абэ также сказал, что хочет обсудить с южнокорейским президентом детали сотрудничества на двусторонней и трехсторонней основе с Соединенными Штатами по вопросу оказания максимального давления на Северную Корею в целях борьбы с ее ядерным и ракетным потенциалом.

Вопрос о "женщинах для утех" был давним источником дипломатической напряженности между двумя странами, так как многие представительницы слабого пола, которые были вынуждены прислуживать в военных лагерях Японии, были именно с Корейского полуострова. В соответствии с соглашением 2015 года Япония извинилась и выразила сожаление по поводу страданий тех женщин и выделила 1 млрд. иен (9 млн. долл. США) южнокорейскому фонду для поддержки выживших жертв и их семей. Власти Южной Кореи в ответ согласилась "приложить усилия" для того, чтобы убрать памятник "женщинам для утех", расположенный вблизи здания японского посольства.

Однако, южнокорейская сторона 9 января официально изменила свое отношение к двустороннему соглашению, заключенной между правительством Абэ и администрацией предшественницы Мун Джэина г-жи Пак Кын Хе. Хотя Сеул заявил, что не будет стремиться к пересмотру соглашения с Японией, власти Южной Кореи хотят, чтобы Токио принял больше мер для поддержки данной категории граждан и их семей.

На Корейском полуострове появились признаки ослабления напряженности после того, как Северная Корея решила присоединиться к участию в Олимпиаде. Учитывая нынешний позитивный настрой в рамках межкорейского диалога, Синдзо Абэ планирует обратить внимание Мун Джэина на то, что успех вокруг проведения международного спортивного события должен рассматриваться отдельно от вопросов безопасности. Об этом японскому изданию Kyodo News поведал источник в правительстве страны. Синдзо Абэ также будет стремиться к сотрудничеству с Мун Джэином, чтобы как можно скорее провести трехсторонний саммит с Китаем и добиться успеха в проведении летних Олимпийских игр 2020 года, которые пройдут в Токио.

Глава Японии долго не сообщал о том, будет ли он присутствовать на церемонии открытия ОИ-2018, которая состоится 9 февраля. Ранее он заявлял, что примет окончательное решение после изучения расписания японского парламента. Со своего возвращения к власти в конце 2012 года Абэ принял участие в церемонии открытия Зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи и церемонии закрытия Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро.

Метки: Абэ, конфликт, Мун Джэин, ОИ-2018

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Другие новости рубрики

В японской префектуре Гумма произошло извержение вулканаВ японской префектуре Гумма произошло извержение вулкана
вчера, 13:00
В результате природного катаклизма один человек погиб и 11 – пострадали
В Токио прошел самый сильный снег за последние четыре годаВ Токио прошел самый сильный снег за последние четыре года
23 января 2018, 14:00
В стране выпало от 10 до 30 сантиметров осадков
В Японии успешно запустили ракету-носитель Epsilon-3В Японии успешно запустили ракету-носитель Epsilon-3
19 января 2018, 15:30
Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) вчера успешно запустило свою третью ракету Epsilon с искусственным спутником на борту

Последние новости

США приняли новые санкции в отношении китайских и северокорейских лицСША приняли новые санкции в отношении китайских и северокорейских лиц
сегодня, 14:20
В их числе северокорейская фирма, расположенная во Владивостоке
Более 6 миллиардов рублей намерен вложить инвестор в создание морской фермы в ПриморьеБолее 6 миллиардов рублей намерен вложить инвестор в создание морской фермы в Приморье
сегодня, 13:00
Она будет находиться в бухте Краковка
Авиакомпания "Аврора" подвела итоги 2017 годаАвиакомпания "Аврора" подвела итоги 2017 года
сегодня, 12:30
В 2017 году авиакомпания увеличила пассажиропоток на 12,5%

От первого лица

Виктор Помелов: Профессионалам всегда есть чем заняться даже в условиях кризиса
25.01.2018 12:00
Виктор Помелов: Профессионалам всегда есть чем заняться даже в условиях кризиса
19.01.2018 13:00
Илья Мирин: Одни проекты выросли до Москвы, другие просто закрылись
28.12.2017 12:40
Евгений Ширин: Чтобы стать добрым волшебником, костюм не нужен

Самые популярные

Горячие обсуждения

12.01.2018 13:00
В Приморье появится завод по производству газомоторного топлива 1
19.01.2018 19:10
Кормить кур антибиотиками можно, но осторожно 1

Все комментарии

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2018,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика В мире Китай Южная Корея Япония

Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 902 4870111. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+