В японской префектуре Гумма произошло извержение вулкана

Вулкан в префектуре Гумма вспыхнул во вторник утром. В результате инцидента погиб военнослужащий японских сил самообороны. Кроме того, из-за схода вулканических осадков и лавины 11 человек пострадали, сообщает ЕНВ со ссылкой на Jiji Press.

Около 10:05 по местному времени на пульт пожарного ведомства префектуры поступило экстренное сообщение о том, что извержение вулкана вызвало лавину на международном горнолыжном курорте в поселке Кусацу провинции Гумма.

Японское метеорологическое агентство отреагировало на извержение вулкана, присвоив горнолыжному курорту третий уровень вулканической опасности, который запрещает гражданам посещение этих мест.

Некоторые пострадавшие получили ранения от осколков разбитого стекла после попадания в него камней со стороны вулкана. По словам должностных лиц муниципалитета, около 80 человек, включая лыжников, были эвакуированы. Спасители также сообщили, что семь человек пострадали во время горнолыжного спуска. Специалисты национального метеорологического ведомства наблюдают за вулканической активностью и призывают жителей и гостей Кусацу к осторожности. При этом, сообщается, что крупные вулканические породы, извергаемые из вулкана, могут достигать расстояния двух километров от места извержения и взлетать в воздух на высоту до 2117 метров.