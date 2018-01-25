Члены Транстихоокеанского партнерства согласовали новый договор

После двухдневных переговоров в Токио, которые завершились 23 января, члены ТТП урегулировали практически все оставшиеся разногласия по новому "Всестороннему прогрессивному соглашению" о Транстихоокеанском партнерстве, сообщает ЕНВ со ссылкой на The Straits Times.

В ноябре прошлого года страны достигли согласия по новому договору за исключением четырех его положений. Однако, эти противоречия были сглажены, и новое соглашение, как сообщает японская вещательная корпорация NHK, будет подписано сторонами 8 марта 2018 года в Чили.

Министр торговли и промышленности Сингапура Лим Хнг Кианг по окончанию переговоров заявил: "Сингапур доволен исходом переговоров. Мы приложили значительные усилия, чтобы поддержать дух и суть первоначального соглашения, сохраняя, при этом, его высокие амбиции и общий баланс интересов". По его словам, сингапурские компании выиграют от существенной ликвидации тарифных и нетарифных барьеров для товаров, от облегченного доступа поставщиков услуг в страны-члены ТТП и к их системам госзакупок, от более широкого содействия инвестициям со стороны правительств.

Отметим, что за день до этого президент США Дональд Трамп принял решение по введению высоких тарифов на импорт стиральных машин и солнечных батарей в страну. Вчера, 23 января, Китай и Южная Корея подали протесты во Всемирную торговую организацию по поводу данной протекционистской меры.

Добавим, что в странах Транстихоокеанского партнерства проживает 500 миллионов человек, а совокупный объем производства Японии, Сингапура, Австралии, Брунея, Канады, Чили, Малайзии, Мексики, Новой Зеландии, Перу и Вьетнама составляет 10 триллионов долларов США.

Договор вступает в силу после его ратификации не менее шестью странами (т.е. большинством сторон соглашения). Японская сторона намерена сделать это в ходе своей нынешней сессии парламента в июне 2018 года. Япония и Австралия были флагманами сделки после выхода США из ТТП в январе 2017 года. Так, премьер-министры Синдзо Абэ и Малкольм Тернбулл на прошлой неделе в Токио обязались подписать договор к марту.

Впрочем, некоторые пункты соглашения до сих пор остаются несогласованными. Большинство из них относятся к защите интеллектуальной собственности, а также либерализации государственных компаний Малайзии и предприятий угольной промышленности Брунея. Положение о государственных предприятиях заключается в обеспечении сторонами того, чтобы все предприятия, независимо от их форм собственности принимают обязательства по честной конкуренции с иностранными государственными органами, в том числе, что касается цен и качества на предоставляемые товары. Две другие нерешенные проблемы нового соглашения связаны с защитой индустрии культуры в Канаде и льготным периодом для Вьетнама на период внесения необходимых поправок в трудовое законодательство. Стороны обязались внести соответствующие изменения в последнюю редакцию проекта договора в ближайшее время.