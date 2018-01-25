Обсуждения
Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаВ мире
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

В мире

24 января 2018, 12:40
Встреча делегатов ТТП в рамках саммита АТЭС во Вьетнаме, 9 ноября 2017 года

Члены Транстихоокеанского партнерства согласовали новый договор

Его подписание намечено на 8 марта, осталось лишь согласовать отдельные пункты

После двухдневных переговоров в Токио, которые завершились 23 января, члены ТТП урегулировали практически все оставшиеся разногласия по новому "Всестороннему прогрессивному соглашению" о Транстихоокеанском партнерстве, сообщает ЕНВ со ссылкой на The Straits Times.

В ноябре прошлого года страны достигли согласия по новому договору за исключением четырех его положений. Однако, эти противоречия были сглажены, и новое соглашение, как сообщает японская вещательная корпорация NHK, будет подписано сторонами 8 марта 2018 года в Чили.

Министр торговли и промышленности Сингапура Лим Хнг Кианг по окончанию переговоров заявил: "Сингапур доволен исходом переговоров. Мы приложили значительные усилия, чтобы поддержать дух и суть первоначального соглашения, сохраняя, при этом, его высокие амбиции и общий баланс интересов". По его словам, сингапурские компании выиграют от существенной ликвидации тарифных и нетарифных барьеров для товаров, от облегченного доступа поставщиков услуг в страны-члены ТТП и к их системам госзакупок, от более широкого содействия инвестициям со стороны правительств.

Отметим, что за день до этого президент США Дональд Трамп принял решение по введению высоких тарифов на импорт стиральных машин и солнечных батарей в страну. Вчера, 23 января, Китай и Южная Корея подали протесты во Всемирную торговую организацию по поводу данной протекционистской меры.

Добавим, что в странах Транстихоокеанского партнерства проживает 500 миллионов человек, а совокупный объем производства Японии, Сингапура, Австралии, Брунея, Канады, Чили, Малайзии, Мексики, Новой Зеландии, Перу и Вьетнама составляет 10 триллионов долларов США.

Договор вступает в силу после его ратификации не менее шестью странами (т.е. большинством сторон соглашения). Японская сторона намерена сделать это в ходе своей нынешней сессии парламента в июне 2018 года. Япония и Австралия были флагманами сделки после выхода США из ТТП в январе 2017 года. Так, премьер-министры Синдзо Абэ и Малкольм Тернбулл на прошлой неделе в Токио обязались подписать договор к марту.

Впрочем, некоторые пункты соглашения до сих пор остаются несогласованными. Большинство из них относятся к защите интеллектуальной собственности, а также либерализации государственных компаний Малайзии и предприятий угольной промышленности Брунея. Положение о государственных предприятиях заключается в обеспечении сторонами того, чтобы все предприятия, независимо от их форм собственности принимают обязательства по честной конкуренции с иностранными государственными органами, в том числе, что касается цен и качества на предоставляемые товары. Две другие нерешенные проблемы нового соглашения связаны с защитой индустрии культуры в Канаде и льготным периодом для Вьетнама на период внесения необходимых поправок в трудовое законодательство. Стороны обязались внести соответствующие изменения в последнюю редакцию проекта договора в ближайшее время. 

Метки: договор, США, ТТП

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Другие новости рубрики

США приняли новые санкции в отношении китайских и северокорейских лицСША приняли новые санкции в отношении китайских и северокорейских лиц
сегодня, 14:20
В их числе северокорейская фирма, расположенная во Владивостоке
Правительство США приостановило работуПравительство США приостановило работу
22 января 2018, 19:10
"Демократы" и "республиканцы" разошлись по вопросу миграции
Турецкие военные проводят спецоперацию в СирииТурецкие военные проводят спецоперацию в Сирии
22 января 2018, 16:50
Она проходит в контролируемом курдами районе сирийского города Африна

От первого лица

Виктор Помелов: Профессионалам всегда есть чем заняться даже в условиях кризиса
25.01.2018 12:00
Виктор Помелов: Профессионалам всегда есть чем заняться даже в условиях кризиса
19.01.2018 13:00
Илья Мирин: Одни проекты выросли до Москвы, другие просто закрылись
28.12.2017 12:40
Евгений Ширин: Чтобы стать добрым волшебником, костюм не нужен

Самые популярные

Горячие обсуждения

12.01.2018 13:00
В Приморье появится завод по производству газомоторного топлива 1
19.01.2018 19:10
Кормить кур антибиотиками можно, но осторожно 1

Все комментарии

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2018,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика В мире Китай Южная Корея Япония

Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 902 4870111. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+