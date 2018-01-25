Возбуждено уголовное дело в отношении директора учреждения культуры во Владивостоке

В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Приморскому краю выявили факт получения должностным лицом муниципального учреждения культуры города Владивостока незаконного денежного вознаграждения. Задержание подозреваемого происходило при силовой поддержке спецподразделения Росгвардии, сообщает ЕНВ со ссылкой на УМВД края.

Установлено, что в 2015 году директор муниципального учреждения, используя свое служебное положение, за вознаграждение в размере 200 тысяч рублей способствовал заключению контракта с коммерческой фирмой на монтаж (демонтаж) новогодних елей на территории Владивостока.

Оперативники провели обыски по месту проживания и работы подозреваемого. В результате изъяты документы, имеющие значение для расследования уголовного дела, деньги, электронные носители.

По материалам, собранным сотрудниками полиции, СУ СК России по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным частью 5 статьи 290 УК РФ (Получение взятки в крупном размере).

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Устанавливается причастность фигуранта уголовного дела к иным аналогичным деяниям.